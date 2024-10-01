İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk savaştan kaçıyor
İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarına devam etmesi ve kara harekatına başlamasıyla birlikte ülkeden göçler hız kazandı. Yetkililere göre İsrail saldırıları bir milyon Lübnanlıyı evlerinden etti ve bin 100'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına girmesi halk arasında korku ve öfkeye yol açtı.
İsrail ordusunun kara operasyonu başlatarak işgal ettiği Lübnan, binlerce ailenin kuzeye veya ülke dışına ulaşmaya çalıştığı büyük bir göç hareketliliğine sahne oluyor.