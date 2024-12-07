İsrail ordusu makineli tüfeklerle Gazze'de ambulansa ateş açtı
Gazze'ye saldırılarını sürdürren İsrail ordusu, makineli tüfek ateşiyle bir ambulansı hedef aldı. Saldırı anında araç sürücüsü de ambulansın içindeydi. Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail askerlerinin dün, Kemal Advan Hastanesine baskın yaptığını açıklamıştı.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir ambulansa makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yayımladığı videoda, yoğun silah sesleri eşliğinde İsrail ordusunun makineli tüfek ateşiyle ambulansı hedef aldığı, saldırı anında araç sürücüsünün de ambulansın içinde olduğu görülüyor.