İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var"
İsrail Savunma Kuvvetleri başkanı Herzi Halevi, Gazze'de Hamas'a karşı savaşta artan kayıplar nedeniyle ordunun asker sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Halkın savaşa karşı artan muhalefeti ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında büyüyen anlaşmazlık nedeniyle daha fazla asker toplamak büyük bir zorluk teşkil ediyor.
"EN ÖLÜMCÜL KAYIP"
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'a karşı savaş dokuzuncu ayına girerken artan zorluklarla karşı karşıya.
Pazartesi günü İsrail, Refah'ta meydana gelen patlamada sekiz askerini kaybetti; İsrail medyası bu olayı son altı ay içinde "Ordu için en ölümcül kayıp" olarak nitelendirdi.