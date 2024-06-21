İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var"

İsrail Savunma Kuvvetleri başkanı Herzi Halevi, Gazze'de Hamas'a karşı savaşta artan kayıplar nedeniyle ordunun asker sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Halkın savaşa karşı artan muhalefeti ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında büyüyen anlaşmazlık nedeniyle daha fazla asker toplamak büyük bir zorluk teşkil ediyor.

İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 1

"EN ÖLÜMCÜL KAYIP"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'a karşı savaş dokuzuncu ayına girerken artan zorluklarla karşı karşıya.

Pazartesi günü İsrail, Refah'ta meydana gelen patlamada sekiz askerini kaybetti; İsrail medyası bu olayı son altı ay içinde "Ordu için en ölümcül kayıp" olarak nitelendirdi.

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İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 2

Gazze'deki savaş bağlamında bu sayı küçük görünebilir ancak İsrail kamuoyu için çok yüksek bir sayı.

Patlamadan bir hafta önce Hamas, Refah'ta bubi tuzaklı bir evin patlatılmasının ardından belirtilmeyen sayıda İsrail askerini öldürdüğünü iddia etmişti.

İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 3

"YORGUN BİR ORDU"

Kayıplar, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin son günlerde ordudaki eksiklikler konusunda yaptığı uyarının altını çizdi.

Halevi, bu durumun İsrail'in Hamas'a karşı aynı yoğunlukta savaş yürütmesini engelleyeceğini söyledi.

İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 4

NETANYAHU VE ORDU ARASINDA GERİLİM

Asker sıkıntısının ortasında ordu aynı zamanda istikrarsız bir siyasi manzarayla da karşı karşıya.

Ordu ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki ilişki önemli ölçüde kötüleşti.

Netanyahu, Hamas'a karşı "tam bir zafer" arayışını sürdürürken, İsrail ordusu Hamas'ın "yok edilemeyecek bir fikir" olduğunu kabul etmiş durumda.

İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 5

ATEŞKES ORDU İÇİN DE GEREKLİ

King's College London'dan siyaset bilimci ve İsrail-Filistin çatışması uzmanı Ahron Bregman, "Ordu, sekiz aydan fazla süren savaşın ardından tamamen tükenmiş durumda. Savunma kuvvetleri komutanlığı ve savunma bakanı da yeniden toparlanmak için bir ara verilmesi konusunda çaresiz durumda" diye konuştu.

İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 6

ASKERLERİN MOLAYA İHTİYACI VAR

İsrail ordusu, askerlerinin yorgunluk durumu hakkında resmi olarak yorum yapmıyor ancak işaretler açık.

Londra Brunel Üniversitesi'nde uluslararası güvenlik alanında öğretim görevlisi ve tarihçi olan Steven Wagner, "Tugay ve taburların beklenenden daha erken rotasyonunun örneklerini görüyoruz" dedi.

Başka bir deyişle, askerlerin daha sık molalara ihtiyacı var.

İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 7

ORDUNUN ASKER BULMA ÇABASI

İsrail ve Hizbullah arasında giderek artan sınır gerilimi de asker ihtiyacının altını çiziyor. Bu koşullar altında İsrail savunma bakanlığının ve genelkurmay başkanının önceliği asker sayısını artırmak.

En kolay çözüm ultra-Ortodoksları harekete geçirmek olabilir, ancak bu Netanyahu için siyasi açıdan hassas olacaktır.

İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 8

60 BİN YAHUDİ ASKERLİKTEN MUAF

2023 yılında ultra-Ortodoks cemaatinden 60 binden fazla genç erkek askerlik hizmetinden muafiyet aldı.

İsrail yasalarının tanıdığı bu ayrıcalığın bir kenara atılması, şu anda Netanyahu hükümetinin ana destek kaynağını oluşturan aşırı dindar ve aşırı sağcı partileri çileden çıkaracaktır.

Bu nedenle hükümet, insan gücü sıkıntısına başka çözümler arıyor.

İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 9

EMEKLİLİK YAŞI DÜZENLEMESİ

İsrail yedek askerlerinin emekliliğini erteleyen yeni bir yasa tasarısını kabul etmeye hazırlanıyor.

Tasarıyla, emeklilik yaşının askerler için 40'tan 41'e, subaylar için ise 45'ten 46'ya çıkarılması öngörülüyor.

İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 10

Ciddi zorlukların olduğu bir dönemde İsrail ordusunun hem birliklere hem de yukarıdan net bir yönlendirmeye ihtiyacı var.

İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var" - 11

"HAMAS'I YOK ETMEK BU KOŞULLARDA İMKANSIZ"

Ordu birkaç ay daha dayanabilecek olsa da uzmanlar, Hamas'ın yok edilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki hedeflerin mevcut koşullar altında ulaşılamaz olduğunu söylüyor.

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