İsrail ordusu tükenmek üzere: "Acil asker ihtiyacı var"

ORDUNUN ASKER BULMA ÇABASI

İsrail ve Hizbullah arasında giderek artan sınır gerilimi de asker ihtiyacının altını çiziyor. Bu koşullar altında İsrail savunma bakanlığının ve genelkurmay başkanının önceliği asker sayısını artırmak.

En kolay çözüm ultra-Ortodoksları harekete geçirmek olabilir, ancak bu Netanyahu için siyasi açıdan hassas olacaktır.