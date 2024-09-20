İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Beş Filistinli öldürüldü

Lübnan'daki cihaz patlamalarının yankıları sürerken İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya yeni bir baskın düzenledi. Cenin'de bir evi kuşatan İsrail askerleri, beş Filistinli'yi öldürdü, en az dört kişiyi yaraladı. Askerler, Filistinlilerin cansız bedenlerini sürükleyerek dışarı çıkardı.

İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Beş Filistinli öldürüldü - 1

Lübnan ve Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya bir kez daha baskın düzenledi.

Cenin kentinin Kabatiya beldesine dün düzenlenen İsrail baskınında, ilk bilgilere göre üç Filistinlinin öldüğü, dördünün yaralandığı açıklandı.

Bugün yapılan açıklamada ise baskın sırasında iki  Filistinlinin daha öldürüldüğü duyuruldu. 

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun araçlarını ve askerlerini Kabatiya beldesinden çektiğini ve buraya giden yolların açıldığını bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Beş Filistinli öldürüldü - 2

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri beldede Filistinlilere ait bir evi kuşattı.

Bölgedeki İzzet Ebu er-Rab Okulu yakınlarında konuşlanan İsrail özel kuvvetlerinin, kuşatılan eve ateş açtığı ve roket fırlattığı bildirildi.

Saldırıya ilişkin yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin evin çatısına çıktığı ve hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşlarını sürükleyerek dışarı çıkardığı görüldü.

İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Beş Filistinli öldürüldü - 3

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kuşatma altındaki evin yakınında ve okulun çevresinde açılan ateşte iki kişi omuz ve dizinden yaralandı.

Ayrıca askeri aracın bir kamu aracına çarpması sonucu iki kişi daha yaralandı. Yarallılar hastaneye götürüldü.

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu ise okul çevresinde onlarca öğrenci boğulma tehlikesi yaşadı.

İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Beş Filistinli öldürüldü - 4

Filistin Kızılayı ise ekiplerinin kuşatılan eve ulaşmasının İsrail askerleri tarafından engellendiğini aktardı.

Kabatiya beldesine dün de baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına almıştı.

Öte yandan İsrail güçleri Batı Şeria'da aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 35 Filistinli'yi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı belirtildi

İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Beş Filistinli öldürüldü - 5

Son baskınlarla birlikte işgal Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 800'ü aştı.

İşgal altındaki bölgelerde İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında ise 707 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Beş Filistinli öldürüldü - 6
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