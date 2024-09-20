İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Beş Filistinli öldürüldü

Lübnan ve Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya bir kez daha baskın düzenledi.

Cenin kentinin Kabatiya beldesine dün düzenlenen İsrail baskınında, ilk bilgilere göre üç Filistinlinin öldüğü, dördünün yaralandığı açıklandı.

Bugün yapılan açıklamada ise baskın sırasında iki Filistinlinin daha öldürüldüğü duyuruldu.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun araçlarını ve askerlerini Kabatiya beldesinden çektiğini ve buraya giden yolların açıldığını bildirdi.