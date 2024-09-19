İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Üç Filistinli öldürüldü

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kuşatma altındaki evin yakınında ve okulun çevresinde açılan ateşte iki kişi omuz ve dizinden yaralandı.

Ayrıca askeri aracın bir kamu aracına çarpması sonucu iki kişi daha yaralandı. Yarallılar hastaneye götürüldü.

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu ise okul çevresinde onlarca öğrenci boğulma tehlikesi yaşadı.