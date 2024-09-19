İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Üç Filistinli öldürüldü
Lübnan'daki cihaz patlamalarının yankıları sürerken İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya yeni bir baskın düzenledi. Cenin'de bir evi kuşatan İsrail askerleri, üç Filistinli'yi öldürdü, dört kişiyi yaraladı. Askerler, Filistinlilerin cansız bedenlerini ise sürükleyerek dışarı çıkardı.
Lübnan ve Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya bir kez daha baskın düzenledi.
Cenin kentinin Kabatiya beldesine düzenlenen İsrail baskınında üç Filistinli öldüğü, dördünün yaralandığı açıklandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri burada Filistinlilere ait bir evi kuşattı.