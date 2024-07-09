İsrail ordusundan "Gazze tünelleri" raporu: "Büyük bölümü işlevsel durumda"

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünel sisteminin büyük bölümünün "işlevsel" olduğunu tespit etti. İsrailli medya kuruluşu Kanal 12'nin pazartesi günkü haberinde, ordunun Gazze savaşı ve Hamas'ın tünel ağına ilişkin yakın zamanda hazırladığı bir rapora yer verildi. Raporda, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünel ağının büyük kısmının hala "iyi çalışır durumda" olduğu aktarıldı. Ayrıca Hamas'ın hala İsrail sınırına yakın yerlerde ve hatta sınır ötesinde baskınlar düzenleme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan "Gazze tünelleri" raporu: "Büyük bölümü işlevsel durumda" - 1

TÜNELLER İŞLEVSEL, HAMAS HALA ÇOK GÜÇLÜ

İsrail basınında çıkan haberlere göre dokuz aylık savaşın ardından Hamas'ın tünel ağının büyük kısmı Gazze'nin birçok yerinde hala "iyi çalışır" durumda.

Sızdırılan rapora göre hükümetin sürekli olarak zayıflattığını öne sürdüğü Hamas, hala İsrail sınırına yakın ve hatta muhtemelen sınırın karşısında saldırılar düzenleme kapasitesine sahip.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusundan "Gazze tünelleri" raporu: "Büyük bölümü işlevsel durumda" - 2

HAMAS TÜNELLERİ KULLANILABİLİR DURUMDA

Kanal 12'nin haberine göre Hamas tünelleri, Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarında, güneyde Refah'ın büyük bölümünde ve kuzeydeki Şecaiye'de kullanılabilir durumda.

Haberde, yakın zamanda yazılmış bir İsrail Savunma Kuvvetleri değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusu tarafından hedef alınan çok sayıda tünelin onarıldığı, tünellerin inşasında kullanılan betonu üreten bölgedeki fabrikaların da onarıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan "Gazze tünelleri" raporu: "Büyük bölümü işlevsel durumda" - 3

"İSRAİL SINIRINA YAKLAŞIYORLAR"

İsrail ordusunun son haftalarda Rafah'ta Hamas'a yönelik operasyonlara odaklanmasına rağmen, bölgedeki işlevsel tünellerin grubun İsrail sınırına yaklaşmasına olanak sağladığı belirtildi.

İsrail ordusundan "Gazze tünelleri" raporu: "Büyük bölümü işlevsel durumda" - 4

TÜNELLER YOK EDİLEMİYOR

Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda yalnızca birkaç güzergahın imha edildiği ifade edildi.

Gazze'deki tünellerin orta ila iyi durumda olduğu ve Hamas'ın İsrail sınırına yaklaşmasına olanak sağladığı vurgulandı.

İsrail ordusundan "Gazze tünelleri" raporu: "Büyük bölümü işlevsel durumda" - 5

HAMAS HALA GÜÇLÜ

Raporda, savaş şimdi sona erse bile, "Hamas'ın geçmişteki ölçekte olmasa da hala sınıra yakın bir yerde ve hatta belki de sınırın ötesinde bir saldırı düzenleme kapasitesi var" denildi.

İsrail ordusundan "Gazze tünelleri" raporu: "Büyük bölümü işlevsel durumda" - 6

"TÜNELLERİ YIKMAK YILLAR ALABİLİR"

The Times of Israel'e konuşan bir savunma yetkilisi, tünellerin yıkılmasının yıllar alabileceğini belirterek, İsrail güçlerinin tünelleri yok edebilmesi için yeraltı geçitlerinin haritalandırılması ve bubi tuzakları ile rehinelerin olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail ordusundan "Gazze tünelleri" raporu: "Büyük bölümü işlevsel durumda" - 7
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