İsrail ordusundan "Gazze tünelleri" raporu: "Büyük bölümü işlevsel durumda"
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünel sisteminin büyük bölümünün "işlevsel" olduğunu tespit etti. İsrailli medya kuruluşu Kanal 12'nin pazartesi günkü haberinde, ordunun Gazze savaşı ve Hamas'ın tünel ağına ilişkin yakın zamanda hazırladığı bir rapora yer verildi. Raporda, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünel ağının büyük kısmının hala "iyi çalışır durumda" olduğu aktarıldı. Ayrıca Hamas'ın hala İsrail sınırına yakın yerlerde ve hatta sınır ötesinde baskınlar düzenleme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.
TÜNELLER İŞLEVSEL, HAMAS HALA ÇOK GÜÇLÜ
İsrail basınında çıkan haberlere göre dokuz aylık savaşın ardından Hamas'ın tünel ağının büyük kısmı Gazze'nin birçok yerinde hala "iyi çalışır" durumda.
Sızdırılan rapora göre hükümetin sürekli olarak zayıflattığını öne sürdüğü Hamas, hala İsrail sınırına yakın ve hatta muhtemelen sınırın karşısında saldırılar düzenleme kapasitesine sahip.