İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün)
İsrail-Hamas çatışmasının 16. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 600'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. Kara harekatına ilişkin bir mesaj veren İsrail Ordu Sözcüsü, savaşın bir sonraki aşaması için hava saldırılarının artırıldığını söyledi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16. gününde sürüyor.