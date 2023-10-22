İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün)

İsrail-Hamas çatışmasının 16. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 600'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. Kara harekatına ilişkin bir mesaj veren İsrail Ordu Sözcüsü, savaşın bir sonraki aşaması için hava saldırılarının artırıldığını söyledi.

İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16. gününde sürüyor.

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İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 2

İsrail ordusu, "savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak" amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki saldırıları durdurmayacaklarını söyledi.

Gazze’ye kara harekatına işaret eden Hagari, “Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için Gazze'deki saldırıları artırmaya çalışıyoruz." dedi.

İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 3

Sözcü Hagari, "İsrail ordusu için en iyi koşullar altında ve siyasi iradenin kararı doğrultusunda bir sonraki aşamaya geçeceğiz." diye konuştu.

Hagari ayrıca, 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere, yerlerini boşaltarak güney bölgesine gitmeleri yönünde İsrail ordusunun yaptığı çağrıyı yineledi.

Yüzlerce tank ve askeri aracı Gazze sınırına sevk eden ve 360 bin yedek askeri silah altına alan İsrail ordusu, günlerdir Gazze'ye kara harekatı yapılacağını duyuruyor. Ancak bu harekatın ne zaman gerçekleştirileceği bildirilmedi.

İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 4

İsrail saldırıları gece boyunca devam etti. İsrail savaş uçakları Filistin genelinde çok sayıda hedefi vurdu.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bir kafe, kuzeydeki Beyt Lahiya'da ise bir ev bombalandı.

Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Tövbe Camisi ile Gazze kent merkezinin 10 kilometre güneyindeki Nusayrat Çarşısı da uçakların hedefi oldu. Bombardıman sonrası çarşıda büyük çaplı yangın çıktı. Saldırılarda 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 5

İSRAİL CENİN'DE BİR CAMİ HEDEF ALDI

İsrail saldırıları Hamas kontrolündeki Gazze'yle sınırlı kalmadı. Savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'yı da bombaladı. Hedefte bir cami vardı. En az 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Cami vurduğunu kabul eden İsrail ordusu, hedeflerinin, ibadethane altındaki tüneller olduğunu iddia etti.

İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 6

KARA HAREKATI OLACAK MI?

Gazze sınırında on binlerce İsrail askerinin kara harekatı için bekleyişiyse sürüyor.

Daha önce İsrail Ekonomi Bakanı, hükümetin orduya yeşil ışık yaktığını, operasyon kararının orduya ait olduğunu söylemişti.

İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 7

Dün sınırdaki askerleri ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de “Gazze Şeridi’ne gireceğiz” diyerek operasyonun yakın olduğunu söyledi. 

İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 8

ABD'DEN İSRAİL'E BEKLEYİN BASKISI

Amerika birleşik devletleri ise kara harekatını ertelemesi için İsrail'e baskı yapmayı sürdürüyor.

Gazetecilerin sorusu üzerine Biden, İsrail'in Gazze'yi işgalini geciktirmek için İsrail tarafıyla diyaloğu sürdürdüğünü söyledi.

İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 9

Amerikan basınına göre Beyaz Saray, kara harekatı ile rehinelerin riske atılmasını istemiyor. Çatışmalara Hizbullah'ın da dahil olmasından da endişe ediliyor. 

İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 10
İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 11
İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 12
İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 13
İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 14
İsrail ordusundan kara harekatı mesajı (İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün) - 15
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