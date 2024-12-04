İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı

HASTANEYE BASKIN DÜZENLENDİ

Filistin haber ajansı Wafa, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki Tubas’ta bulunan Türk Devlet Hastanesi’ne baskın düzenlediğini bildirdi.

İsrail güçleri, hastanenin genel müdürü de dahil olmak üzere beş sağlık personelini gözaltına aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan hastane 2013 yılından bu yana hizmet veriyor.