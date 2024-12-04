İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde bulunan Tubas Türk Devlet Hastanesi'ne saldırı düzenledi. İsrail ordusu baskın düzenlediği hastanede sağlık çalışanlarını tutukladı. Saldırı sonucu hastanenin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi. Hastane yakınlarında çatışma yaşandığı bildirildi.

İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı - 1

HASTANEYE BASKIN DÜZENLENDİ

Filistin haber ajansı Wafa, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki Tubas’ta bulunan Türk Devlet Hastanesi’ne baskın düzenlediğini bildirdi.

İsrail güçleri, hastanenin genel müdürü de dahil olmak üzere beş sağlık personelini gözaltına aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan hastane 2013 yılından bu yana hizmet veriyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı - 2

BİRİNCİ KAT ELE GEÇİRİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı Hastaneler Genel Müdürü Haitham Hidri, İsrail güçlerinin hastanenin birinci katını ele geçirerek, acil servis şefi Muhammed Gannam'ı hastaların gözü önünde vahşice darp ettiğini söyledi.

İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı - 3

BİR HASTA YARALANDI

Birinci kattaki hastaların diğer katlara taşınmasının hayatlarını tehlikeye attığını belirten Hidri, ayrıca İsrail güçlerinin bir hastayı da yaraladığını bildirdi. Yaralanan hastanın durumu ise belirsizliğini koruyor.

İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı - 4

KASSAM TUGAYLARI İLE ÇATIŞMA ÇIKTI

Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, hastane binası yakınlarında İsrail güçleriyle çatışmaya girdiğini açıkladı.

İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı - 5

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’daki hastanelere yönelik sürekli tekrarlayan saldırılarıyla sağlık ekiplerinin çalışmalarını engelliyor.

İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı - 6

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Gazze’deki sağlık tesislerine ve personeline yönelik 600’den fazla saldırı belgelendi.

İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı - 7
İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı - 8
İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı - 9
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