İsrail ordusundan Türk hastanesine saldırı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde bulunan Tubas Türk Devlet Hastanesi'ne saldırı düzenledi. İsrail ordusu baskın düzenlediği hastanede sağlık çalışanlarını tutukladı. Saldırı sonucu hastanenin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi. Hastane yakınlarında çatışma yaşandığı bildirildi.
HASTANEYE BASKIN DÜZENLENDİ
Filistin haber ajansı Wafa, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki Tubas’ta bulunan Türk Devlet Hastanesi’ne baskın düzenlediğini bildirdi.
İsrail güçleri, hastanenin genel müdürü de dahil olmak üzere beş sağlık personelini gözaltına aldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan hastane 2013 yılından bu yana hizmet veriyor.