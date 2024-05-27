İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü

İsrail ordusu Refah'ta saldırılarına devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah bölgesinde saldırıda ölen ve yaralananları barındıracak hastane bulunmadığını duyurdu.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 1

45 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırı sonucunda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 2

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 3

EN AZ 8 ROKET FIRLATILDI

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" dedi.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 4

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 5

"YETERLİ HASTANE YOK"

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 6

İSRAİL'İN "GÜVENLİ BÖLGE" SALDIRILARI

Refah Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun daha önce "güvenli" dediği bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı ve bu saldırının İsrail ordusunun "güvenli bir yer bulunmasına" ilişkin iddialarını çürüttüğü kaydedildi.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 7

"GAZZE DÜNYANIN CEHENNEMİDİR"

UNRWA ise Gazze'nin güneyinde Refah'a sığınan ailelere yönelik saldırı haberlerinin "korkunç" olduğunu söyledi.

X sosyal medya platformunda, "Sığınak arayan ailelere yönelik yeni saldırılara ilişkin Refah'tan gelen bilgiler dehşet verici. Öldürülenler arasında çocukların ve kadınların da bulunduğu kitlesel kayıpların olduğu yönünde haberler var. Gazze dünyanın cehennemidir. Dün geceye ait görüntüler de bunun bir başka kanıtıdır" paylaşımında bulundu.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 8

UAD'DEN OPERASYONLARI DURDURMA KARARI

UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 9

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 10

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 11
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