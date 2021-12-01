İsrail Sağlık Bakanlığı: Pfizer/BioNTech aşısı olanlar Omicron'a karşı korunuyor

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 12:36 | Son Güncelleme : 01.12.2021 - 14:22
İsrail Sağlık Bakanlığı, güçlendirici Pfizer/BionTech aşısı veya son altı ay içinde ikinci aşısını yaptıran kişilerin omicron varyantına karşı yüksek oranda korunacağını açıkladı.
İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, ilk göstergelerin olumlu olduğunu söyledi.
Bununla birlikte, bakanın konuşmasından birkaç saat sonra İsrailli haber kanalı Channel 12 tarafından yayınlanan bir haber, Pfizer/BioNtech aşısının omicron’dan kaynaklanan semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 90 etkili olduğunu öne sürdü. Haberde ayrıca, Omicron varyantının, şu anda dünyada baskın olan delta varyantından sadece 1,3 kat daha bulaşıcı olduğu belirtildi.
Söz konusu haber, İsrail'de 4 omicron varyantı vakasının tespit edilmesinden ardından geldi. İsrail ayrıca, yeni varyantın yayılmasını engellemek amacıyla geçen Pazar sınırlarını vatandaşı olmayanlara kapattı.
Bakan Horowitz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Pfizer/BioNTech aşısının oomicron'a karşı etkinliği hakkında daha doğru bilgilere sahip olacağız. Fakat şimdiden iyimser olmamız için nedenler var. Hala geçerli olan bir aşıyı yaptıranların bu varyanttan korunacağına dair ilk işaretler var” dedi.
Diğer taraftan, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Wall Street Journal'a, varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi. Ancak, varyantın, çift aşılanmış veya güçlendirilmiş aşıyı yaptıran hastaların bağışıklık sistemleri tarafından nötralize edileceğini açıkladı.
Şahin, "Korkmayın, plan aynı: Üçüncü doz güçlendirici aşıyı yaptırın” dedi.
Şahin, ayrıca WSJ'ye, aşının insanlara virüsten iki düzeyde koruma sağladığını söyledi. İlk olarak, bir kişinin bağışıklık sisteminin, virüse maruz kaldığında hücrelere bulaşmasını önlenmesine yardımcı olan antikorlar ürettiğini söyledi. Bu ilk katman, virüsün kendisini hücrelere bağlayan ve onları enfekte eden başak proteinine odaklanıyor.
Fakat, Omicron, başak proteininde 30'dan fazla mutasyona sahip ve bu ona aşının ilk koruma katmanından kaçma yeteneği veriyor.
Şahin’in bildirdiğine göre ikinci koruma katmanı burada devreye giriyor. Enfeksiyondan sonra, vücuttaki bağışıklık hücreleri enfekte olmuş hücreleri yok etmeye çalıştığı için T hücreleri tarafından tetiklenen ikinci bir koruma dalgası geliyor.
Şahin, varyantın bu ikinci koruma seviyesinden kaçabileceğine inanmadığını belirterek, "Bir virüs bağışıklıktan kurtulmayı başarırsa, bunu antikorlara karşı başarır. Ancak ,ciddi hastalıklardan koruyan ikinci bir bağışıklık tepkisi seviyesi vardır: T hücreleri. Bir kaçış varyantı olarak bile, virüs T hücrelerinden tamamen kaçamayacak” diye konuştu.
Öte yandan, The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail'deki iki yeni omicron vakası, Tel Aviv’deki Sheba Tıp Merkezi'nde çalışan ve her ikisinin de aşıları tam olan doktor arasında meydana geldi.
Doktorlardan biri, Londra'daki bir tıp konferansında virüse yakalandı, ancak İsrail'e giden bir uçağa binmeden önce testi negatif çıktı. Birkaç gün sonra tekrar test edildi, bu sefer pozitif çıktı. Sonuçlar, yeni varyanta sahip olduğunu göstermek için sıralandı.
Adı açıklanmayan doktor, 70'lerinde bir kardiyolog olan ve ayrıca Omicron varyantı için pozitif test eden başka bir doktorla temas kurduğunu sağlık yetkililerine bildirdi.
Her iki doktor da Pfizer/BioNTech ile üç doz aşılandı.Doktorların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Horowitz, "Bu durum aşıların önemini gösteriyor. Aşı olmadan varyanta maruz kalan herkes, kendilerini gereksiz riske atacaktır” dedi.