İsrail Sağlık Bakanlığı: Pfizer/BioNTech aşısı olanlar Omicron'a karşı korunuyor

"DELTA'DAN SADECE 1,3 KAT DAHA BULAŞICI"

Bununla birlikte, bakanın konuşmasından birkaç saat sonra İsrailli haber kanalı Channel 12 tarafından yayınlanan bir haber, Pfizer/BioNtech aşısının omicron’dan kaynaklanan semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 90 etkili olduğunu öne sürdü. Haberde ayrıca, Omicron varyantının, şu anda dünyada baskın olan delta varyantından sadece 1,3 kat daha bulaşıcı olduğu belirtildi.