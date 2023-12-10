İsrail: Saldırılar daha yoğunlaştırılmalı

İsrail Genelkurmay Başkanı, Hamas direnişinin kırılmaya başladığını söyledi. Saldırıların yoğunlaştırılmasını istedi. Çatışmalarda 2 bin İsrail askerinin ağır şekilde yaralandığı da açıklandı.

İsrail: Saldırılar daha yoğunlaştırılmalı - 1

Savaşın 65 gündür devam ettiği Gazze'de bazı Hamas üyelerinin İsrail güçlerine teslim olduğu iddia edildi.
İsrail Genelkurmay başkanı Herzi Halevi ise saldırıların daha da yoğunlaştırılmasını istedi.

Askerlerle bir araya gelen Herzi Halevi, "Hamas çözülmeye başladı" ifadesini kullandı. Halevi "Teslim olmaya başladılar. Sistemin çöktüğüne dair işaretler var, baskıyı daha da artırmalıyız." diye konuştu.

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İsrail: Saldırılar daha yoğunlaştırılmalı - 2

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı, savaşın başından beri 7 bin Hamas üyesinin öldürüldüğünü söyledi. İsrail basını ise çatışmalarda 2 bin İsrail askerinin ağır yaralandığını yazdı.

İsrail: Saldırılar daha yoğunlaştırılmalı - 3

İsrail, Yemenli Husilere askeri müdahale tehdidinde bulundu. İran destekli Husiler, İsrail'e mal taşıyan gemilerin Kızıldeniz'e girişine izin vermeyeceklerini duyurdu. İsrail'den ise "dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız." açıklaması geldi.

Başbakan Benyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan Husilere karşı adım atmasını istedi. Husiler, Gazze savaşının başından beri çok sayıda roket ve drone'la İsrail'e saldırı girişiminde bulundu.

İsrail: Saldırılar daha yoğunlaştırılmalı - 4

İsrail'deyse binlerce kişi, rehinelerin kurtarılmasına öncelik verilmesi talebiyle bir kez daha sokağa çıktı.
Tel Aviv'de toplanan kalabalık, hükümetten savaş yerine rehinelerin güvenliğini öncelemesini istedi.

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