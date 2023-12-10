İsrail: Saldırılar daha yoğunlaştırılmalı

Savaşın 65 gündür devam ettiği Gazze'de bazı Hamas üyelerinin İsrail güçlerine teslim olduğu iddia edildi.

İsrail Genelkurmay başkanı Herzi Halevi ise saldırıların daha da yoğunlaştırılmasını istedi.



Askerlerle bir araya gelen Herzi Halevi, "Hamas çözülmeye başladı" ifadesini kullandı. Halevi "Teslim olmaya başladılar. Sistemin çöktüğüne dair işaretler var, baskıyı daha da artırmalıyız." diye konuştu.