İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı

Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanı sürdürüyor. İsrail ordusu bu kez de sivillerin işgalden kaçmak için kullandığı en kritik yola saldırı düzenledi. Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı yakınlarına düzenlenen saldırı yüz binlerce insanın son günlerde İsrail bombardımanlarından kaçmak için kullandığı yolu kapattı. Lübnan hükümetinin istatistiklerine göre son 10 gün içinde 300 binden fazla kişi artan İsrail saldırılarından kaçmak için Lübnan'dan Suriye'ye geçti.

İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı - 1

YÜZ BİNLERCE İNSANIN KAÇIŞ YOLUYDU

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı yakınlarına yeni bir İsrail saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Gerçekleşen saldırının, yüz binlerce insanın son günlerde İsrail bombardımanlarından kaçmak için kullandığı yolu kapattığı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı - 2

DÖRT METRELİK KRATER OLUŞTURDU

Ulaştırma Bakanı Hamieh, saldırının Lübnan toprakları içinde sınır kapısı yakınlarına isabet ettiğini ve dört metre genişliğinde bir krater oluşturduğunu belirtti.

İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı - 3

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A SUÇLAMA 

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askeri sözcüsü Avichay Adraee, perşembe günü Hizbullah'ı sınır kapısını Lübnan'a askeri malzeme taşımak için kullanmakla suçlamıştı. 

Adraee sosyal medya platformu X'te, “IDF bu silahların kaçakçılığına izin vermeyecek ve savaş boyunca yaptığı gibi mecbur kalması halinde harekete geçmekte tereddüt etmeyecektir.” paylaşımında bulunmuştu.

İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı - 4

300 BİN KİŞİ SURİYE'YE GÖÇ ETTİ

Lübnan hükümetinin istatistiklerine göre son 10 gün içinde 300 binden fazla kişi artan İsrail bombardımanından kaçmak için Lübnan'dan Suriye'ye geçti.

İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı - 5

Hizbullah ve İsrail arasında tırmanan gerilim, ABD ve İran gibi devletlerin birçok cephede süren çatışmaların içine çekileceği endişesini arttırdı.

İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı - 6

TOPYEKÜN SAVAŞ ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Tahran, İsrail topraklarına yönelik şimdiye kadarki en büyük saldırısını gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail misilleme seçeneklerini değerlendirirken, Ortadoğu'da “topyekün bir savaş” olacağına inanmadığını söyledi.

Gazetecilerin böyle bir savaşın önlenebileceğinden ne kadar emin olduğu sorusuna Biden, “Yağmur yağmayacağından ne kadar eminsiniz? Bakın, topyekün bir savaş olacağına inanmıyorum. Bence bundan kaçınabiliriz. Ama daha yapacak çok şey var.” diye yanıt verdi.

İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı - 7

İSRAİL İRAN'A SALDIRACAK MI?

ABD, Avrupa Birliği ve diğer müttefikler İsrail-Lübnan çatışmasında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunurken Biden, ABD'nin İran'ın petrol tesislerinin vurulmasını da içeren misilleme seçeneklerini İsrail ile görüştüğünü ileri sürdü.

Biden gazetecilere verdiği demeçte, “Bunu tartışıyoruz.” dedi.

İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı - 8

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği, 151 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı - 9
İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı - 10
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