İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı

TOPYEKÜN SAVAŞ ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Tahran, İsrail topraklarına yönelik şimdiye kadarki en büyük saldırısını gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail misilleme seçeneklerini değerlendirirken, Ortadoğu'da “topyekün bir savaş” olacağına inanmadığını söyledi.

Gazetecilerin böyle bir savaşın önlenebileceğinden ne kadar emin olduğu sorusuna Biden, “Yağmur yağmayacağından ne kadar eminsiniz? Bakın, topyekün bir savaş olacağına inanmıyorum. Bence bundan kaçınabiliriz. Ama daha yapacak çok şey var.” diye yanıt verdi.