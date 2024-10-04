İsrail saldırıları Lübnan'dan kaçışın önünü kapattı
Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanı sürdürüyor. İsrail ordusu bu kez de sivillerin işgalden kaçmak için kullandığı en kritik yola saldırı düzenledi. Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı yakınlarına düzenlenen saldırı yüz binlerce insanın son günlerde İsrail bombardımanlarından kaçmak için kullandığı yolu kapattı. Lübnan hükümetinin istatistiklerine göre son 10 gün içinde 300 binden fazla kişi artan İsrail saldırılarından kaçmak için Lübnan'dan Suriye'ye geçti.
YÜZ BİNLERCE İNSANIN KAÇIŞ YOLUYDU
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı yakınlarına yeni bir İsrail saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Gerçekleşen saldırının, yüz binlerce insanın son günlerde İsrail bombardımanlarından kaçmak için kullandığı yolu kapattığı belirtildi.