İsrail saldırıları Lübnanlıları göçe zorladı: 500 kişi Suriye'ye geçti

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'da göç dalgası devam ediyor. Suriyeli bir güvenlik yetkilisi, tırmanan gerilimden kaçan yaklaşık 500 kişinin Lübnan'dan savaşın yıktığı Suriye'ye geçtiğini aktardı. 550'den fazla insanın ölümüne neden olan yoğun bombardıman, Hizbullah'ın 2006 yılında İsrail ile yaptığı ve bir aydan fazla süren son savaşın acı hatıralarını canlandırıyor.

İsrail saldırıları Lübnanlıları göçe zorladı: 500 kişi Suriye'ye geçti - 1

Hizbullah ve İsrail arasında 2006'daki yıkıcı savaştan bu yana yaşanan en ölümcül bombardıman gerçekleşiyor.

AFP'ye konuşan Suriyeli bir güvenlik yetkilisi, tırmanan gerilimden kaçan yaklaşık 500 kişinin Lübnan'dan savaşın yıktığı Suriye'ye geçtiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail saldırıları Lübnanlıları göçe zorladı: 500 kişi Suriye'ye geçti - 2

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, “Pazartesi günü saat 16.00 ile gece yarısı arasında Kusayr ve Dabousiya sınır kapılarından yaklaşık 500 kişi sınırı geçti” dedi.

İsrail saldırıları Lübnanlıları göçe zorladı: 500 kişi Suriye'ye geçti - 3

Müşterilerini sık sık sınırdan geçiren taksi şoförü Usame Bilal, Masnaa sınır kapısında yolcu ve eşyalarıyla dolu Lübnan plakalı düzinelerce araba gördüğünü aktardı.

İsrail saldırıları Lübnanlıları göçe zorladı: 500 kişi Suriye'ye geçti - 4

Sınır kapısı, pazartesi günü İsrail saldırılarına maruz kalan Hizbullah'ın kalesi Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nden Şam'a giden yol üzerinde bulunuyor.

İsrail saldırıları Lübnanlıları göçe zorladı: 500 kişi Suriye'ye geçti - 5

550'den fazla insanın ölümüne neden olan yoğun bombardıman, Hizbullah'ın 2006 yılında İsrail ile yaptığı ve bir aydan biraz fazla süren son savaşın acı hatıralarını canlandırdı.

İsrail saldırıları Lübnanlıları göçe zorladı: 500 kişi Suriye'ye geçti - 6

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, 2006 yılında tahminen 250 bin Lübnanlı Suriye'ye kaçtı ve bunların yaklaşık 70 bini üçüncü ülkelere gitti.

İsrail saldırıları Lübnanlıları göçe zorladı: 500 kişi Suriye'ye geçti - 7
İsrail saldırıları Lübnanlıları göçe zorladı: 500 kişi Suriye'ye geçti - 8
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