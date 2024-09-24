İsrail saldırıları Lübnanlıları göçe zorladı: 500 kişi Suriye'ye geçti
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'da göç dalgası devam ediyor. Suriyeli bir güvenlik yetkilisi, tırmanan gerilimden kaçan yaklaşık 500 kişinin Lübnan'dan savaşın yıktığı Suriye'ye geçtiğini aktardı. 550'den fazla insanın ölümüne neden olan yoğun bombardıman, Hizbullah'ın 2006 yılında İsrail ile yaptığı ve bir aydan fazla süren son savaşın acı hatıralarını canlandırıyor.
Hizbullah ve İsrail arasında 2006'daki yıkıcı savaştan bu yana yaşanan en ölümcül bombardıman gerçekleşiyor.
AFP'ye konuşan Suriyeli bir güvenlik yetkilisi, tırmanan gerilimden kaçan yaklaşık 500 kişinin Lübnan'dan savaşın yıktığı Suriye'ye geçtiğini söyledi.