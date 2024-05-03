İsrail saldırılarında 210. gün: Gazze'de 10 bin kişi kayboldu
İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 10 bin kişinin kayıp veya enkaz altında kaldığı belirtildi. İsrail askerlerinin baskın yaptığı hastanelerde bulunan 6 toplu mezardan 471 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı. Saldırıların maddi zararı ise 33 milyar dolara ulaştı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 210 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 70 katliam gerçekleştirdiği" bildirildi.