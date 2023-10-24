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İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor

İsrail-Hamas çatışmalarında 18. güne girilirken, uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'ın verilerine göre 2 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor - 1

7 Ekim'de başlayan Gazze'deki İsrail saldırılarında şu ana kadar ölen çocukların sayısı 2 bini aştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 4  bin 600 çocuk da yaralandı.

Çocukların bir kısmında ciddi derecede yanıklar, uzuv kaybı gibi yaralanmalar meydana gelirken tedaviye ulaşma imkanı da giderek azalıyor.

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İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor - 2

Veriler, İsrail saldırılarında her 15 dakikada 1 Gazzeli çocuğun öldüğünü gösteriyor.

Yaralanan ve sakat kalan çocukların sayısı da binlerle ifade ediliyor.

İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor - 3

Saldırılar sadece fiziksel değil ruhsal yaralanmalara da yol açıyor.

Gazzeli doktorlar ağır bombardıman altındaki çocukların ciddi travma semtompları gösterdiğini söylüyor.

Altına kaçırma, korku, endişe, saldırgan hareketler ve  anne-babasının yanından hiç ayrılmama bu belirtilerden sadece birkaçı...

İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor - 4

15 yaşındaki Gazzeli bir çocuk, bugüne kadar 5 kez İsrail'in ağır bombardımına tanıklık etmek zorunda kaldı.

İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor - 5

2008, 2012,2014, 2021 ve en son 2023'teki bu son saldırılar Gazzeli çocukları derinden sarstı.

İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor - 6

İsrail'in her yoğun bombardıman döneminden sonra Gazzeli çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu da görülüyor.

İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor - 7

Gazze'nin 2.3 milyon nüfusunun yarısını çocuklar oluşturuyor.

İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor - 8
İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor - 9
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