İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor

Saldırılar sadece fiziksel değil ruhsal yaralanmalara da yol açıyor.

Gazzeli doktorlar ağır bombardıman altındaki çocukların ciddi travma semtompları gösterdiğini söylüyor.

Altına kaçırma, korku, endişe, saldırgan hareketler ve anne-babasının yanından hiç ayrılmama bu belirtilerden sadece birkaçı...