İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor
İsrail-Hamas çatışmalarında 18. güne girilirken, uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'ın verilerine göre 2 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.
7 Ekim'de başlayan Gazze'deki İsrail saldırılarında şu ana kadar ölen çocukların sayısı 2 bini aştı.
Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 4 bin 600 çocuk da yaralandı.
Çocukların bir kısmında ciddi derecede yanıklar, uzuv kaybı gibi yaralanmalar meydana gelirken tedaviye ulaşma imkanı da giderek azalıyor.