İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman

İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarına bugün devam ediyor.

Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklandı.

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı başlattı.

Ordudan yapılan ikinci açıklamada, başkent Beyrut'a saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Reuters'ın iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını hedef aldı.

Hedef alınan komutanın ismi açıklanmazken, akıbeti ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.