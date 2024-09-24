İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman

Lübnan'a yönelik saldırıların ikinci gününde güney bölgelerine havadan bombardıman sürüyor. Başkent Beyrut'a da yeni bir saldırı düzenleyen İsrail ordusu, bir Hizbullah komutanını hedef aldı. Hizbullah ise saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şamona'yı roketlerle vurdu. Öte yandan İsrail saldırılarından kaçmaya çalışan siviller zorunlu göçe devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü Lübnan'daki hastanelerin binlerce yaralı nedeniyle bunalmış durumda olduğunu bildirdi.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman - 1

İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarına bugün devam ediyor.

Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklandı.

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı başlattı.

Ordudan yapılan ikinci açıklamada, başkent Beyrut'a saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Reuters'ın iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını hedef aldı.

Hedef alınan komutanın ismi açıklanmazken, akıbeti ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman - 2

CAN KAYIPLARI VAR

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu bildirdi.

Ordu radyosu, uçakların bin 500 hedefe yaklaşık 2 bin mermi attığını açıkladı.

Hizbullah ise saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şamona kentini vurdu.

İsrail ordu radyosu, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin bir depoda yangına yol açtığını, altı itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini aktardı.

Lübnan devlet haber ajansı, ülkenin güneyindeki bir eve yönelik İsrail hava saldırısında can kayıpları olduğunu açıkladı. Ölü sayısına ilişkin net bi bilgi aktarılmadı.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman - 3

LÜBNAN'DAN 75 ROKET ATILDI

İsrail ordusu, erken saatlerden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 75 roket atıldığını açıkladı.

Açıklamada ülkenin kuzeyinde çok sayıda yangının çıktığı, binaların hasar gördüğü belirtildi.

Roketlerin sabah boyunca, en büyüğü 50 roket içeren ve Yukarı Celile bölgesine doğru fırlatılan beş yaylım ateşi halinde geldiği aktarıldı.

Ordu, roketlerin fırlatıldığı rampaların vurulduğunu duyurdu.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman - 4

BEKAA VADİSİ'NE BİLDİRİLER ATILDI

Lübnan'dan atılan roketlerin hedef aldığı bir diğer bölge de İsrail'in Hayfa kentinin güneydoğusu oldu. Ülkenin kuzeyinde sabah boyunca hava saldırısı sirenleri çaldı.

Hizbullah'ın medya ofisi yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne üzerinde “çok tehlikeli” bir barkod bulunan broşürler attığını belirtti.

Açıklama bu kodun telefonla taranması halinde herhangi bir cihazdan “tüm bilgilerin çekileceği” uyarısı yapıldı. Hizbullah, bölge saklinlerini, bildirilerdeki barkodları kullanmamaları konusunda uyardı.  

İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman - 5

"HİZBULLAH RAHAT BIRAKILMAMALI"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "rahat bırakılmaması gerektiğini" ve saldırıların hızlandırılacağını söyledi.

Halevi, “Durum tüm alanlarda sürekli ve yoğun bir eylem gerektiriyor” dedi.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman - 6

SİVİLLER GÖÇE DEVAM EDİYOR

İsrail saldırılarının ikinci gününde Lübnan'daki siviller göçe devam etti.

Bombardımanların yerinden ettiği Lübnanlar, büyük bir göç dalgasıyla, güney bölgelerinden başkent Beyrut'a gitmeye başladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Direktörü Volker Türk, "İsrail ve Hizbullah arasındaki düşmanlığın keskin tırmanışı" nedeniyle yüksek seviyede alarmda olduklarını bildirdi.

Türk, tüm devletlere ve etkili aktörlere, Lübnan'daki tırmanmanın daha da artmasını önleme çağrısı yaptı.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman - 7

HASTANELER YARALI DOLU

Dünya Sağlık Örgütü ise yaptığı açıklamada, Lübnan'daki hastanelerin binlerce yaralı nedeniyle bunalmış durumda olduğunu bildirdi.

Dünkü İsrail saldırılarında en az bin 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman - 8

BEYRUT UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Bölgesel tansiyon artarken Refik Hariri Uluslararası Havayolu verilerine göre Beyrut’a ve Beyrut’tan 30’dan fazla uçuş iptal edildi.

Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri uçuşları da iptallere dahil.

Beyaz Saray ise Lübnan'daki Amerikalıların, uçuşlar hala mevcutken ülkeyi terk etmesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.

ABC News'te konuşan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Amerikalıların ayrılmaları için hala ticari seçeneklerin mevcut olduğundan emin olmak istiyoruz" dedi. Kirby, ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Beyrut'a yeni bombardıman - 9
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