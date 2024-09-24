İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor

Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının ikinci gününde havadan bombardıman sürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerini hedef aldığını duyurdu. Hizbullah ise saldırılara karşılık, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şamona'yı roketlerle vurdu. İsrail saldırılarından kaçmaya çalışan siviller ise zorunlu göçe devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü Lübnan'daki hastanelerin binlerce yaralı nedeniyle bunalmış durumda olduğunu bildirdi.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 1

İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarına bugün devam ediyor.

Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklandı.

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı başlattı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 2

KİRYAT ŞAMONA'DA YANGIN

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu bildirdi.

Hizbullah ise saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şamona kentini vurdu.

İsrail ordu radyosu, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin bir depoda yangına yol açtığını, altı itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini aktardı.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 3

LÜBNAN'DAN 75 ROKET ATILDI

İsrail ordusu, erken saatlerden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 75 roket atıldığını açıkladı.

Açıklamada ülkenin kuzeyinde çok sayıda yangının çıktığı, binaların hasar gördüğü belirtildi.

Roketlerin sabah boyunca, en büyüğü 50 roket içeren ve Yukarı Celile bölgesine doğru fırlatılan beş yaylım ateşi halinde geldiği aktarıldı.

Ordu, roketlerin fırlatıldığı rampaların vurulduğunu duyurdu.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 4

HAYFA'DA SİRENLER

Lübnan'dan atılan roketlerin hedef aldığı bir diğer bölge de İsrail'in Hayfa kentinin güneydoğusu oldu.

Ülkenin kuzeyinde sabah boyunca hava saldırısı sirenleri çaldı.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 5

SİVİLLER GÖÇE DEVAM EDİYOR

İsrail saldırılarının ikinci gününde Lübnan'daki siviller göçe devam etti.

Bombardımanların yerinden ettiği Lübnanlar, büyük bir göç dalgasıyla, güney bölgelerinden başkent Beyrut'a gitmeye başladı.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 6

BM İNSAN HAKLARI OFİSİNDEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Direktörü Volker Türk, "İsrail ve Hizbullah arasındaki düşmanlığın keskin tırmanışı" nedeniyle yüksek seviyede alarmda olduklarını bildirdi.

Türk, tüm devletlere ve etkili aktörlere, Lübnan'daki tırmanmanın daha da artmasını önleme çağrısı yaptı.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 7

HASTANELER YARALI DOLU

Dünya Sağlık Örgütü ise yaptığı açıklamada, Lübnan'daki hastanelerin binlerce yaralı nedeniyle bunalmış durumda olduğunu bildirdi.

Dünkü İsrail saldırılarında en az bin 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 8

BEYRUT UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Bölgesel tansiyon artarken Refik Hariri Uluslararası Havayolu verilerine göre Beyrut’a ve Beyrut’tan 30’dan fazla uçuş iptal edildi.

Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri uçuşları da iptallere dahil.

İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 9
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