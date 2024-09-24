İsrail saldırılarında ikinci gün: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor
Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının ikinci gününde havadan bombardıman sürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerini hedef aldığını duyurdu. Hizbullah ise saldırılara karşılık, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şamona'yı roketlerle vurdu. İsrail saldırılarından kaçmaya çalışan siviller ise zorunlu göçe devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü Lübnan'daki hastanelerin binlerce yaralı nedeniyle bunalmış durumda olduğunu bildirdi.
İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarına bugün devam ediyor.
Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklandı.
İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı başlattı.