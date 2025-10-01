İsrail savaş gemileri Sumud Filosu'nu kuşattı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, tüm yolcuların güvende olduğunu ve ülkelerine geri gönderileceğini duyurdu. İsrail’in paylaştığı görüntülerde askerlerin aktivistlere yiyecek ve su verdiği görüldü.

Ancak Freedom Flotilla, İsrail güçlerinin müdahale sırasında drone'lar kullandığını ve teknedekilere “tahriş edici bir madde” sıktığını belirterek, operasyonu “hukuksuz” diye niteledi.