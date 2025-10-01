İsrail savaş gemileri Sumud Filosu'nu kuşattı
Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu, İsrail’in müdahale tehdidiyle karşı karşıya. 20'den fazla İsrail savaş gemisinin filoyu kuşattığı belirtildi. Donanma gemilerinin, teknelere müdahale için anons geçtiği duyuruldu.
YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEYE GİRİŞ YAPILDI
Gazze’ye yardım ulaştırmayı hedefleyen ve 50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu “yüksek riskli bölgeye” girdi.
Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda onlarca İsrail savaş gemisinin filoya yaklaştığı ve bir saat içinde müdahale beklendiği belirtildi.
İsrail savaş gemilerinin filoyu kuşattığı ve müdahale için teknelere yanaştığı kaydedildi.
