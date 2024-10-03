İsrail Savaş Kabinesi, İran'a "sert karşılık verme" kararı aldı

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının yankıları sürerken, İsrail'de Savaş Kabinesi toplandı. İsrail Devlet Televizyonu Kan, toplantıda İsrail'in İran'a sert şekilde karşılık verme kararı aldığını açıkladı.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a "sert karşılık verme" kararı aldı - 1

İran, önceki gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu.

İran medyası, Tahran'ın saldırılarda yeni bir füze olan "Fettah-1" hipersonik füzesini kullandığını bildirdi.

Askeri uzmanlar, Fettah-1'in hedefine doğru daldığı sırada füze savunma sistemlerinden kaçınmak için ayarlamalar yapabildiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları, saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a "sert karşılık verme" kararı aldı - 2

İsrailli yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada, İran'ın füze saldırısına birkaç gün içinde "büyük bir misillemede" bulunacaklarını belirtmişlerdi.

Misillemenin İran'daki petrol üretim tesislerini hedef alabileceği öne sürülmüştü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de İran'a karşılık verileceğini bildirerek, "İsrail Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurabilir" demişti.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a "sert karşılık verme" kararı aldı - 3

Füze saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın büyük bir hata yaptığını" öne sürerek, "Bunun bedelini ödeyecek" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ise İran'a karşı bir saldırıda nükleer tesislerin hedef alınmasını desteklemediklerini açıkladı.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a "sert karşılık verme" kararı aldı - 4

İsrail Savaş Kabinesi, dün İran gündemiyle toplandı.

Devlet Televizyonu Kan, toplantıda İsrail'in İran'a "sert şekilde karşılık verme" kararı aldığını açıkladı.

İsrail'in İran'a nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a "sert karşılık verme" kararı aldı - 5
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