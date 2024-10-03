İsrail Savaş Kabinesi, İran'a "sert karşılık verme" kararı aldı
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının yankıları sürerken, İsrail'de Savaş Kabinesi toplandı. İsrail Devlet Televizyonu Kan, toplantıda İsrail'in İran'a sert şekilde karşılık verme kararı aldığını açıkladı.
İran, önceki gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu.
İran medyası, Tahran'ın saldırılarda yeni bir füze olan "Fettah-1" hipersonik füzesini kullandığını bildirdi.
Askeri uzmanlar, Fettah-1'in hedefine doğru daldığı sırada füze savunma sistemlerinden kaçınmak için ayarlamalar yapabildiğini belirtti.
İran Devrim Muhafızları, saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini açıkladı.