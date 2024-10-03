İsrail Savaş Kabinesi, İran'a "sert karşılık verme" kararı aldı

İsrailli yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada, İran'ın füze saldırısına birkaç gün içinde "büyük bir misillemede" bulunacaklarını belirtmişlerdi.

Misillemenin İran'daki petrol üretim tesislerini hedef alabileceği öne sürülmüştü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de İran'a karşılık verileceğini bildirerek, "İsrail Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurabilir" demişti.