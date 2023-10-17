İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün)

"BU SAVAŞ UZUN VE BEDELİ AĞIR OLACAK AMA KAZANACAĞIZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi.



Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı.



ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.



Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.