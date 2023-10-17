İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün)

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ediyor. Saldırılarda 750'si çocuk olmak üzere 2 bin 778 kişi hayatını kaybederken, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300'ün üzerinde İsrailli de yaşamını yitirdi. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. Çatışmalar devam ederken Hamas da elinde tuttuğu rehine sayısını açıkladı, "koşullar izin verdiğinde serbest bırakılacaklarını duyurdu. İşte İsrail-Gazze hattında son 24 saatte yaşananlar...

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 2

İsrail güçleri, bu kez de Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı ile kentin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 2 bin 778'e yükseldiğini, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 3

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, insani yardımların Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını söyledi. Şukri, "Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına alma çabaları sürüyor." dedi.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 4

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla basın mensubunun da yaralandığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 5

YERLERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 1 MİLYONA ULAŞTI

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

Öte yandan kara harekatından önce sivillerin tahliyesi için Gazze-Mısır sınırındaki refah kapısının açılması için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için farklı platformlarda görüşmelerin yürütüldüğünü, herkesin durumun ciddiyetinin farkında olduğunu vurgulayarak, "Henüz bir gelişme kaydedilmedi. Sınır kapısının açılmasına büyük ihtiyaç var." dedi.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 6

SALGIN HASTALIK TEHLİKESİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgede içme suyu konusunda da ciddi bir kriz yaşandığı, bu nedenle halkın, güvenli olmayan suları kullandığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde içme suyu konusunda çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İşgalci güçlerinin 10 gündür Gazze Şeridi'ndeki hiçbir kente bir litre dahi içme suyu pompalamaması, halkı güvenli olmayan suya başvurmak zorunda bıraktı." ifadeleri kullanılırken, vatandaşların hayatını tehdit eden ciddi bir sağlık krizi konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 7

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden Filistinli sayısının sadece 70 bin olduğunu belirterek, İsrail ordu sözcüsünün 600 bin Filistinlinin kuzeyden güneye göç ettiği iddiasını yalanladı.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 8

"BU SAVAŞ UZUN VE BEDELİ AĞIR OLACAK AMA KAZANACAĞIZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi.

Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı.

ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.

Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 9

"İRAN VE HİZBULLAH'I UYARIYORUZ, İRADEMİZİ SINAMAYIN, BEDELİ ÇOK DAHA AĞIR OLUR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Meclisin yeni dönem açılış töreninde yaptığı konuşmada, savaşı zafer elde etmeden bitirmeyeceklerini ve amaçlarının Hamas'ı devirmek olduğunu vurgulamıştı.

İran ve Lübnan Hizbullahı'na seslenen Netanyahu, "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın, bedeli çok daha ağır olur." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 10

İRAN MÜDAHALE EDECEK Mİ?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

ABD medyasında yer alan "saldırıların devam etmesi durumunda İran müdahale edecek" iddialarına yönelik soru üzerine Kenani, "Biz bu tür açıklamaları (iddiaları) önemsemiyoruz. Gerçek şu ki, Filistin direniş güçlerinin, siyonistlerin süregelen insanlık suçlarına verdikleri karşılıktır. Bu tür uydurma projeler, ABD'nin sorgulamaksızın Gazze halkına saldıran siyonistlere verdiği desteği dünya kamuoyuna izah etme çabasından ibarettir." dedi.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 11

BIDEN: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ HATA OLUR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söylemişti. Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini belirten Biden, "Bölgede Filistin devleti de olmalı" ifadesini kullanmıştı.

ABBAS: HAMAS'IN EYLEMLERİ FİLİSTİN'İ TEMSİL EETMİYOR

Filistin Devlet Başkanı Abbas da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini belirterek, Hamas'ın eylemlerinin Filistin halkını temsil etmediğini ifade etmişti.

Abbas, Filistinlilerin tek temsilcisinin Filistin Kurtuluş Örgütü olduğunu vurgulamıştı.

Filistin Devlet Başkanı, İsrail ve Hamas savaşındaki sivil ölümlerini kınayarak, her iki tarafa da "Rehine ve tutukluları serbest bırakın" çağrısında bulunmuştu.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 12

İRAN: HİZBULLAH İLERLEYEN SAATLERDE İSRAİL'E "ÖNLEYİCİ SALDIRI" DÜZENLEYEBİLİR

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı önleyici saldırıya geçebileceğini söyledi.

Abdullahiyan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan özel röportajında, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini ifade eden Abdullahiyan, "Direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir eylem (kara saldırısı) yapmasına ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir." dedi.

Abdullahiyan, "Direniş cephesinin önümüzdeki saatlerde herhangi bir önleyici saldırı olasılığı beklenebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün) - 13

HAMAS ELİNDE TUTTUĞU REHİNE SAYISINI AÇIKLADI

İsrail ile çatışmalar devam ederken Hamas, Gazze’de 200 ila 250 arasındaki kişiyi rehine olarak elinde tuttuğunu açıkladı. Rehinelere insani hukuka uygun davrandığını iddia eden Hamas, farklı milletlerden ellerinde olan tutsakları, "koşullar izin verdiğinde serbest bırakacaklarını" duyurdu.

Hamas askeri kanadının sözcüsü, "Birçok farklı milletten rehinemiz var. Onlar bizim misafirimiz. Şartlar sağlandığında onları serbest bırakacağız." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER