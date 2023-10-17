İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün)
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ediyor. Saldırılarda 750'si çocuk olmak üzere 2 bin 778 kişi hayatını kaybederken, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300'ün üzerinde İsrailli de yaşamını yitirdi. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. Çatışmalar devam ederken Hamas da elinde tuttuğu rehine sayısını açıkladı, "koşullar izin verdiğinde serbest bırakılacaklarını duyurdu. İşte İsrail-Gazze hattında son 24 saatte yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor.