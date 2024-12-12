İsrail Suriye'de ne arıyor? 1974'ten bugüne işgal hakkında bilmeniz gerekenler

TAMPON BÖLGE NERESİ?

İsrail, Golan Tepeleri'nin yaklaşık üçte ikisini işgal ediyor ve BM tarafından yönetilen tampon bölge 400 kilometrekarelik dar bir alanı kapsıyor. Geri kalanı ise Suriye tarafından kontrol ediliyor.

Suriye güvenlik güçleri de İsrail tanklarının Golan Tepeleri'nden Katana'ya, Suriye topraklarının 10 km içine ve başkente yakın bir yere ilerlediğini bildirdi.

İsrail askeri kaynakları ise bu saldırıyı yalanladı.

Başkente yönelik 100'den fazla saldırının yanı sıra İsrail doğuda El Mayadin, kuzeybatıda Tartus ve Masyaf, Lübnan ile Kusayr sınır kapısı ve güneyde Halhalah askeri havaalanına saldırılar düzenledi.