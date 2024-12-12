İsrail Suriye'de ne arıyor? 1974'ten bugüne işgal hakkında bilmeniz gerekenler
Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra İsrail, komşusunun topraklarında işgalini genişletmeye başladı. Peki saldırıların amacı ne? İsrail, Suriye'den ne istiyor? İşte İsrail'in Suriye'yi işgali hakkında bilmeniz gerekenler...
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın pazar günü Rusya'ya kaçmasından bu yana İsrail, Suriye'ye 400'den fazla kez saldırdı.
Birleşmiş Milletler'in protestolarına rağmen İsrail güçleri, 1974'ten bu yana iki ülkeyi ayıran tampon bölgeye askeri bir saldırı başlattı.
Bu saldırılar, ülkenin 54 yıllık Esad ailesi yönetiminden kurtulduğu dönemde geldi.