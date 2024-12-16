İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı?

Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. Esad'ın düşmesinin üzerinden saatler geçmeden Hermon Dağı'nın zirvesine kadar çıkan İsrail'in amacının ne olduğu ve neler kazandığı merak konusu oldu. Şam'dan yalnızca 35 kilometre uzakta olan zirve, başkentin İsrail toplarının menziline girmesine olanak tanıyor. Hermon Dağı'nın zirvesi 2 bin 814 metre yüksekliğiyle Suriye veya İsrail'deki herhangi bir noktadan daha yüksek.

İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı? - 1

500 HEDEF VURULDU

İsrail, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra, muhaliflerinb eline geçmesini istemediği tüm Suriye askeri varlıklarını bombalamakta vakit kaybetmedi.

Yaklaşık 500 hedef vuruldu, donanmaya saldırılar düzenlendi ve iddiaya göre Suriye'nin sahip olduğu füzelerin yüzde 90'ını etkisiz hale getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı? - 2

"LÜBNAN'A, SURİYE'YE VE İSRAİL'E BAKIYOR"

İsrail'in Suriye'nin en yüksek zirvesi olan Hermon Dağı'nı ele geçirmesi, yetkililer işgalin geçici olduğunu iddia etseler de, en kalıcı girişimlerden biri olabilir.

Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü müdürü Efraim Inbar, "Burası bölgedeki en yüksek yer, Lübnan'a, Suriye'ye, İsrail'e bakıyor. Stratejik olarak son derece önemli. Dağların yerini tutacak hiçbir şey yok." diye konuştu.

İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı? - 3

TAMPON BÖLGEDE YER ALIYOR

Hermon Dağı'nın zirvesi, İsrail ve Suriye güçlerini elli yıl boyunca ayıran bir tampon bölgede yer alıyor.

Dağın zirvesi, geçen hafta sonu İsrail birlikleri tarafından kontrol altına alındı.

İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı? - 4

İSRAİL ORDUSU KIŞA HYAZIRLANIYOR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, cuma günü orduya kış konuşlandırmasının zorlu koşullarına hazırlanmasını emrederek, "Suriye'deki gelişmeler nedeniyle, Hermon Dağı'nın zirvesi üzerindeki kontrolümüzü sürdürmemiz muazzam bir güvenlik önemi taşıyor." dedi

İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı? - 5

HERMON DAĞI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hermon Dağı, Suriye topraklarının derinliklerine elektronik gözetlemenin kullanılmasını sağlıyor ve İsrail'e yaklaşan bir saldırı durumunda erken uyarı kapasitesi sağlıyor.

Zirve Şam'a sadece 35 kilometre uzaklıkta, bu da Suriye başkentini topçu atışlarının menziline soktuğu anlamına geliyor.

İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı? - 6

İSRAİL ORDUSU ŞAM'A MI İLERLİYOR?

Suriyeli aktivist grup Voice of the Capital'e göre İsrail Savunma Kuvvetleri, zirvenin ötesine, Suriye başkentinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Bekaasem'e kadar ilerledi.

Bu hafta bir İsrail askeri sözcüsü, kuvvetlerin Şam'a "ilerlediği" iddiasını reddetti.

İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı? - 7

GOLAN TEPELERİ'NDE SON DURUM

İsrail, 1967 savaşında güneybatı Suriye'de Hermon Dağı'na bitişik stratejik bir plato olan Golan Tepeleri'ni ele geçirdi ve o zamandan beri işgal ediyor.

Suriye, 1973'te sürpriz bir saldırıyla bölgeyi geri almaya çalıştı ancak başarısız oldu ve İsrail 1981'de ilhak etti.

İşgal uluslararası hukuka göre yasadışı sayıldı, ancak ABD, Trump yönetimi sırasında İsrail'in Golan üzerindeki hak iddiasını tanıdı.

İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı? - 8

EN YÜKSEK ZİRVE

İsrail, onlarca yıldır Hermon Dağı'nın bazı alçak yamaçlarını elinde tutuyor ve hatta orada bir kayak merkezi bile işletiyor, ancak zirve Suriye topraklarında kalmaya devam ediyor.

Hermon Dağı'nın zirvesi İsrail'in kontrolü altında. Bu zirve 2 bin 814 metre yüksekliğiyle Suriye veya İsrail'deki herhangi bir noktadan daha yüksek.

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