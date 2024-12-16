İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı?

"LÜBNAN'A, SURİYE'YE VE İSRAİL'E BAKIYOR"

İsrail'in Suriye'nin en yüksek zirvesi olan Hermon Dağı'nı ele geçirmesi, yetkililer işgalin geçici olduğunu iddia etseler de, en kalıcı girişimlerden biri olabilir.

Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü müdürü Efraim Inbar, "Burası bölgedeki en yüksek yer, Lübnan'a, Suriye'ye, İsrail'e bakıyor. Stratejik olarak son derece önemli. Dağların yerini tutacak hiçbir şey yok." diye konuştu.