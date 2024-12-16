İsrail, Suriye'nin en yüksek dağını işgal ederek ne kazandı?
Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. Esad'ın düşmesinin üzerinden saatler geçmeden Hermon Dağı'nın zirvesine kadar çıkan İsrail'in amacının ne olduğu ve neler kazandığı merak konusu oldu. Şam'dan yalnızca 35 kilometre uzakta olan zirve, başkentin İsrail toplarının menziline girmesine olanak tanıyor. Hermon Dağı'nın zirvesi 2 bin 814 metre yüksekliğiyle Suriye veya İsrail'deki herhangi bir noktadan daha yüksek.
500 HEDEF VURULDU
İsrail, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra, muhaliflerinb eline geçmesini istemediği tüm Suriye askeri varlıklarını bombalamakta vakit kaybetmedi.
Yaklaşık 500 hedef vuruldu, donanmaya saldırılar düzenlendi ve iddiaya göre Suriye'nin sahip olduğu füzelerin yüzde 90'ını etkisiz hale getirdi.