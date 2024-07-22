İsrail tahliyeyi beklemeden vurdu: Han Yunus'ta ölü sayısı artıyor
İsrail, Han Yunus’un doğu kesimleri için yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra Han Yunus’u hedef aldı. Han Yunus’taki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İsrail ordusu, Gazze’nin Han Yunus’un doğu kesimleri için bugün yeni bir tahliye emri yayınladı. Yapılan açıklamada, “sivil halkı çatışma bölgelerinden uzak tutmak için insani bölgenin sınırlarında düzenleme yapıldığı” kaydedildi.
Ancak tahliye emrinden kısa bir süre sonra Han Yunus’u hedef aldı.