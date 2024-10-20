İsrail uçakları Beyrut'u bombaladı
İsrail, hem Gazze'ye hem Lübnan'a saldırılarını artırdı. Bugün Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat karargahı vuruldu. İsrail, Hizbullah'ın üç üst düzey komutanının öldürüldüğünü duyurdu. Gazze'de son ayların en kanlı saldırısında 87 kişi öldü. Gece de İsrail'in saldırıları devam etti.
Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamalar yaşandı, patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddiasıyla ordunun Karz-ı Hasen (faizsiz dayanışma) kurumlarını hedef alacağını açıklamıştı.