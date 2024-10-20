İsrail uçakları Beyrut'u bombaladı

Beyrut saldırısının ardından Lübnan'dan İsrail'e roket ve füzeler atıldı. İsrail, bir dakika içinde 70 atış yapıldığını, bazılarının havada imha edildiğini duyurdu.



Hizbullah ise İsrail'in Safed kentinin doğusundaki askeri üssün hedef alındığı açıklaması geldi. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından ateşkes umutlarının arttığı yorumları yapılıyordu. Ancak İsrail, Gazze'de de saldırılarını artırdı.