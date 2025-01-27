İsrail ve Hamas arasında rehine krizi çözüldü: Binlerce Filistinli evlerine dönebilecek

PERŞEMBE GÜNÜ YENİ ESİR TAKASI GERÇEKLEŞECEK

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü yeni bir esir takası turu gerçekleştirilecek.

Bu esir takası turunda Arbel Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esir daha serbest bırakılacak ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esir daha serbest kalacak.

Hamas'ın anlaşmanın birinci aşamasında serbest bırakılacak tüm rehinelerin durumunu içeren bir liste teslim ettiği aktarılan açıklamada, bu mutabakatın bir parçası olarak İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye geçişine izin vereceği aktarıldı.