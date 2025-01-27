İsrail ve Hamas arasında rehine krizi çözüldü: Binlerce Filistinli evlerine dönüyor
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması nedeniyle başlayan kriz çözüldü. Hamas, İsrailli rehine Yehud ve bir asker rehinenin daha cumaya kadar bırakılacağını duyurdu. Hamas, anlaşmanın ilk aşamasında bırakılacak rehinelerin listesini de İsrail'e iletti. Krizin çözülmesiyle birlikte yaşanan anlaşmazlıktan dolayı Gazze Şeridi'nin kuzeye geçiş noktasında sıkışıp kalan binlerce Filistinlinin yerel saatle 07.00'dan itibaren geçişine izin verileceği belirtildi. Saatin 07.00 olmasıyla beraber, binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine doğru yürümeye başladı.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.
İsrail ve Hamas arasındaki rehine krizi çözüldü.
Hamas, Katar aracılığıyla İsrailli rehine Arbel Yehud ve asker Agam Berger ile bir rehinenin cumaya kadar bırakılacağını duyurdu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da bu bilgiyi doğruladı.