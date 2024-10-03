İsrail ve İran'ın askeri güç sıralaması 2024: İsrail ve İran arasındaki savaşı kim kazanır? 8 farklı güç karşılaştırmasında hangi ülke önde?

TOPLAM KARŞILAŞMAYA GÖRE İKİ ÜLKENİN GÜCÜ

İsrail ve İran'ın 2024 yılı için göreceli konvansiyonel savaş güçlerini gösteren karşılaştırma, 8 farklı istatistiğe göre belirlendi.



İnsan gücü, hava gücü, kara gücü, deniz kuvvetleri gücü, kaynaklar, finansallar, lojistik ve coğrafi konuma göre, İran'ın 8 istatistiğin 6'sında İsrail'den güçlü olduğu belirlendi.

İsrail sadece hava gücü ve coğrafya olarak İran'ın önünde bulunuyor.