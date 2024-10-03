İsrail ve İran'ın askeri güç sıralaması 2024: İsrail ve İran arasındaki savaşı kim kazanır? 8 farklı güç karşılaştırmasında hangi ülke önde?
İsrail ve İran'ın askeri güç sıralaması, iki ülke arasında yaşanan gerginlik ve savaş boyutlarının oluşması nedeniyle merak ediliyor. İran'ın geçtiğimiz günlerde İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurmasının ardından, iki ülkenin askeri güç sıralaması ve savaş olsa kimin kazanacağı sorgulanıyor. ABD merkezli Global Firepower isimli şirket tarafından, İsrail ve İran'ın 8 farklı kriterde güç sıralaması araştırıldı. Yapılan araştırmada iki ülkenin insan gücü, hava gücü, kara gücü, deniz gücü, finansal durumu ve lojistikleri gibi kaynaklar esas alındı. Peki, İsrail ve İran askeri güç sıralamasında kaçıncı? İsrail ve İran arasındaki savaşı kim kazanır?
İRAN VE İSRAİL'İN ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI BELİRLENDİ
2024 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusu listesinde, İsrail ve İran'ın askeri güç sıralamaları "PwrIndx" yani güç endeksine göre belirlenmişti. ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyadaki güç sıralaması her yıl değişiyor ve ülkelerin birçok farklı istatistiğe göre listede konumlanıyor. 2024 yılın sıralama değişti ve İsrail ile İran'ın 2024 yılındaki askeri güç konumu belirlendi.
İşte o araştırma sonucuna göre iki ülkenin listedeki yeri ve askeri gücü;