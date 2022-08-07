İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle Cuma günü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların üçüncü gününde ateşkes sağlandı. İsrail ve İslami Cihad'ın Gazze'de ateşkesin yerel saatle 23.30'da başlaması üzerinde anlaştıkları kaydedildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 41'e yükseldiği belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.08.2022 - 17:09 | Son Güncelleme : 07.08.2022 - 22:34

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 1

'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki 'de hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 2

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Saldırılarda aralarında 6'sı çocuk, 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 203'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 3

TÜRKİYE'DEN SALDIRILARA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar ile fanatik yahudi grupların İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden tahrikkar eylemin bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail hükümetine, Harim-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 4

ATEŞKES SAĞLANDI

AA'ya konuşan kaynaklar, İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağını bildirdi.

Reuters, bugün akşam saat 20.00'de İsrail ve Filistin arasında ateşkes ilan edileceğini duyurmuştu. Ancak akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'ye tekrar hava saldırısında bulunduğu öğrenildi. 

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 5

Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 6

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 7

İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 8

Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 9

SALDIRILAR 5 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait hedeflere saldırı başlatmıştı.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 10

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 11

İSLAMİ CİHAD YÖNETİCİLERİNDEN MANSUR ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ordunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Halid Mansur'u öldürdüklerini duyurdu.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 12

İsrail ordusunun hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. Atılan roketlerin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği gözlendi.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 13

İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da tepkiler sürüyor. İstanbul'da Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde saldırıları protesto etti.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 14

BMGK GAZZE İÇİN 8 AĞUSTOS'TA TOPLANACAK

Filistin'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere 8 Ağustos Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaştı - 15

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen dernek üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak slogan attı. Bir açıklama ile İsrail'in saldırılarını kınayan dernek üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

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