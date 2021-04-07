İsrail ve Şili'de nüfusun çoğu aşılandı: Peki birinde hayat normale dönerken, diğeri neden tekrar kapandı?

ntv.com.tr 07.04.2021 - 10:55 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 11:41
İsrail, dünyanın en hızlı Covid aşılama kampanyasını yürüttükten sonra vaka sayısı, hastaneye başvuru ve ölüm oranlarında dramatik düşüşler kaydetti. 9 milyonluk ülkenin nüfusunun yarısından fazlasına iki doz Pfizer/BioNTech aşısı uyguladı. Dükkanlar, oteller, konserler ve sinemaların yeniden açılmasıyla günlük yaşam neredeyse tamamen pandemi öncesi bir duruma geri döndü. Bununla birlikte, evin dışında yüz maskesi takılması ve iç mekandaki toplantıların sınırlandırılması gibi kısıtlamalar hala yürürlükte bulunuyor.
Şili, dünyada nüfusunu en hızlı aşılayan ülkeler arasında İsrail ve İngiltere’nin ardından üçüncü konumda yer alıyor. Ülkedeki 18 milyon insanın üçte birinden fazlası, Pfizer / BioNTech veya Çin’in Sinovac Biotech aşısının en az bir doz aşısını oldu. Bununla birlikte, vakalar sağlık sistemini ezecek noktaya yükseldi ve katı karantina önlemleri geri getirildi.
Ülkedeki hızlı aşılama programı, insanların devam eden Covid-19 riskini göremezden gelmesine ve ülkenin kısıtlamaları çok erken gevşetmesine neden olan yanlış bir güvenlik duygusu aşıladı. Ülke geçen Kasım ayında sınırlarını yeniden açtı ve Ocak ayında Şilililerin yaz tatiline çıkmalarına izin verdi. Bununla brilikte, ülkeye giren insanlar üzerinde sıkı kontroller ve etkili bir temas izleme sisteminin olmaması, ziyretçilerin ülkeye daha bulşaıcı olan varyantları da getirmesine neden oldu.
Ülke; okullar, restoranlar, alışveriş merkezleri, spor salonları ve kiliselerle birlikte yeniden açıldığında corona virüs çok daha hızlı yayıldı. Ülkede bulaşma oranları artık çok yüksek olduğundan, salgının üstesinden gelmek için nüfusun çok daha büyük bir kısmının aşılanması gerekecek.
İsrail ve Şili, birbirinden farklı toplumlara demografik yapılara ve farklı virüs varyantlarına sahip ülkeler. Bu nedenle, iki ülkede salgını oluşturan faktörler birbirinden ayrı olduğundan net bir kaşılaştırma yapmak mümkün değil.
Türkiye dünyada nüfusunu hızla aşılayan ülkeler arasında lider ülkeler arasında yer alıyor. İsrail, İngiltere, Şile, ABD, Bahreyn, Macaristan, Sırbistan, Uruguay ve Almanya’nın ardından sekizinci sırada yer alan Türkiye’de, nüfusun yüzde 11’den fazlası şimdiye kadar Sinovac ve BioNTech/Pfizer’ın en az bir doz aşısını aldı.
Türkiye’de vaka sayıları, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler özelinde yükseliyor olsa da, uygulanan kısıtlamalar ve aşılanan insanların sayısının artmasıyla yakın bir gelecekte enfeksiyon oranlarında düşüş sağlanabilir.