İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde

İsrail ordusu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine saldırı düzenledi. Saldırıda en az 6 kişinin öldüğü ve 80 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırıdan günler sonra itfaiye ekipleri, limanda süren büyük yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde - 1

YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR

İsrail ordusu, Husiler tarafından yönetilen Hudeyde Limanı'ndaki petrol tanklarını ve bir elektrik santralini vurdu.

Saldırıdan günler sonra itfaiye ekipleri, limanda süren büyük yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde - 2

DUMANLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

AFP'nin Hudeyde'deki bir muhabiri, cumartesi günü gerçekleştirilen saldırının ardından üçüncü gün üst üste gökyüzüne yükselen ağır alevler ve siyah dumanlar görüldüğünü aktardı.

İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde - 3

Yangın söndürme ekiplerinin çok az ilerleme kaydettiğini belirten muhabir, yangının limanın bazı bölgelerinde genişlediğini ve gıda depolama tesislerine ulaşmasından endişe edildiğini söyledi.

İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde - 4

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI BELGELEDİ

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, alevlerin Hudeyde Limanı'nda ağır hasar görmüş bir yakıt depolama alanını tükettiğini gösterdi.

Yakıt deposu, pazar günü geç saatlerde İsrail saldırısında ölen altı kişinin kendi çalışanları olduğunu söyleyen Yemen Petrol Şirketi tarafından işletiliyor.

İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde - 5

CENAZE DÜZENLENDİ

Husiler, saldırıda 80'den fazla kişinin yaralandığını ve birçoğunda ciddi yanıklar olduğunu söyledi.

Siyah dumanlar yükselmeye devam ederken, saldırıların 6 kurbanı için cenaze töreni düzenlendi.

Tabutlar Hudeyde sokaklarında kalabalıklar tarafından taşındı ve bir Husi bandosu tarafından yönlendirildi.

İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde - 6

HUSİLER TEL AVİV'E SALDIRMIŞTI

Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırı İsrail'in Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesine yönelik ilk saldırısıydı.

Bir gün önce İsrail'in hava savunmasını ihlal ederek Tel Aviv'de bir kişinin ölümüne neden olan Husi insansız hava aracı saldırısına yanıt olarak düzenlendi. 

İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde - 7

MİSİLLEME TEHDİDİ

İran destekli gruplardan oluşan bölgesel bir ağın parçası olarak İsrail'e karşı savaşan Husiler, saldırılara “büyük” bir karşılık verecekleri sözünü verdi ve Tel Aviv'e bir kez daha saldırma tehdidinde bulundu.

İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde - 8

LİMAN KAPASİTESİ DÜŞTÜ

ABD merkezli Navanti Group, Hudeyde'ye yönelik saldırıların beş vinci tahrip ettiğini ve limanın yakıt depolama kapasitesini 150 bin tondan 50 bin tona düşürdüğünü söyledi.

İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde - 9

"HAYATİ GİRİŞ NOKTASI"

Hudeyde Limanı, Birleşmiş Milletler'in nüfusunun yarısından fazlasının insani yardıma muhtaç olduğunu söylediği Yemen'e yakıt ve uluslararası yardım ulaştırılması için hayati bir giriş noktası.

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