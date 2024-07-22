İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde

MİSİLLEME TEHDİDİ

İran destekli gruplardan oluşan bölgesel bir ağın parçası olarak İsrail'e karşı savaşan Husiler, saldırılara “büyük” bir karşılık verecekleri sözünü verdi ve Tel Aviv'e bir kez daha saldırma tehdidinde bulundu.