İsrail, Yemen'e saldırdı: Hudeyde Limanı 3 gündür alevler içinde
İsrail ordusu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine saldırı düzenledi. Saldırıda en az 6 kişinin öldüğü ve 80 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırıdan günler sonra itfaiye ekipleri, limanda süren büyük yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR
İsrail ordusu, Husiler tarafından yönetilen Hudeyde Limanı'ndaki petrol tanklarını ve bir elektrik santralini vurdu.
Saldırıdan günler sonra itfaiye ekipleri, limanda süren büyük yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.