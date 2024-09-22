İsrail yine Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 7 kişi öldü
Ortadoğu'da gerilim yükselirken, İsrail Gazze'de bir kez daha sivillerin sığındığı okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hamas üyelerinin hedef alındığı ileri sürüldü. Yaklaşık bir yıldır savaşın sürdüğü Gazze'de, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okul binalarına yönelik saldırılar devam ediyor.
İsrail, Gazze Şeridi’nde dün bombaladığı El Zeitoun Okulu’nun ardından yine sivillerin sığındığı başka bir okula saldırı düzenledi.
İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyinde yer alan Şati Mülteci Kampı’ndaki Kafr Kasım Okulu’na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.