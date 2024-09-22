İsrail yine Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 7 kişi öldü

Ortadoğu'da gerilim yükselirken, İsrail Gazze'de bir kez daha sivillerin sığındığı okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hamas üyelerinin hedef alındığı ileri sürüldü. Yaklaşık bir yıldır savaşın sürdüğü Gazze'de, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okul binalarına yönelik saldırılar devam ediyor.

İsrail yine Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 7 kişi öldü - 1

İsrail, Gazze Şeridi’nde dün bombaladığı El Zeitoun Okulu’nun ardından yine sivillerin sığındığı başka bir okula saldırı düzenledi.

İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyinde yer alan Şati Mülteci Kampı’ndaki Kafr Kasım Okulu’na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail yine Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 7 kişi öldü - 2

İsrail ordusu saldırının ardından yaptığı açıklamada okul kompleksindeki Hamas üyelerinin hedef alındığını ileri sürdü.

İsrail yine Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 7 kişi öldü - 3

AĞIR YARALILAR VAR

Sivil savunma teşkilatı sözcüsü Mahmud Bassal, Şati Mülteci Kampı’ndaki Kafr Kasım Okulu’na düzenlenen saldırıdaki 7 can kaybının yanı sıra aralarında ağır vakaların da bulunduğu çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

İsrail yine Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 7 kişi öldü - 4

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,4 milyon insanın büyük çoğunluğu, İsrail saldırıları nedeniyle en az bir kez yerinden edildi ve birçoğu okul binalarına sığındı.

İsrail yine Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 7 kişi öldü - 5

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, okul arazisinde faaliyet gösteren Hamas üyelerini hedef aldığını ve kuvvetlerinin “hassas mühimmat” kullanmak ve gözetlemek de dahil olmak üzere “sivillere zarar verme riskini azaltmak için” önlemler aldığını öne sürdü.

Açıklamada hava kuvvetlerinin “Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, okul kompleksindeki bir yerleşkede faaliyet gösteren Hamas üyelerine yönelik hassas bir saldırı gerçekleştirdiği” belirtildi.

İsrail yine Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 7 kişi öldü - 6

EL ZEİTOUN'DA 22 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki binlerce sivilin sığındığı El Zeitoun Okulu’na dün düzenlediği saldırıda biri 3 aylık bebek, 13’ü çocuk olmak üzere 22 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

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