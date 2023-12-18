İsrail Cebaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 100'den fazla kişi öldü

BM: GAZZE'DE 45 BİN HAMİLE VE 68 BİN EMZİREN KADIN ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının kansızlık, kanama ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca Gazze halkına gıda ve yardım ulaştırılmasının tek yolunun acil ateşkes sağlanması olduğu ifade edildi.