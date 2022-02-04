İsrail'de 1,5 milyon yıllık insan omuru bulundu: İnsanlık tarihinin bilinmeyenleri ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 04.02.2022 - 06:20 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 06:23
İsrail'de bulunan ve 1,5 milyon yıl öncesine ait bir insan omuru, insanların ilk atalarının Afrika'dan Avrasya'ya dalgalar halinde göç ettiğini gösterdi.
Bilim insanları, Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, 1966 yılında İsrail'in Ürdün Vadisi'ndeki Ubeidiya arkeolojik alanında gün yüzüne çıkarılan ve UB 10749 olarak adlandırılan omur fosilini inceledi.
Araştırmacılar, omurun muhtemelen öldüğü sırada 6 ila 12 yaşları arasında, yaşına göre uzun olan ve hayatta kalsaydı 2 metre uzunluğa ulaşabilecek bir çocuktan geldiğini ortaya koydu.
Bununla birlikte, çocuğun nasıl ve neden öldüğü bilinmiyor, ancak kalıntıları ilk insanların tarihine dair önemli bulgular sunuyor. Gürcistan'daki bir başka arkeolojik alan olan Dmanisi'de bulunan fosil ve diğer buluntular arasındaki büyüklük farklılıkları, birkaç yüz bin yıl arayla Afrika'dan Avrupa'ya iki farklı hominin popülasyonunun geldiğini gösteriyor.
Çalışmanın yazarları antik insan göçünün ilk dalgasının yaklaşık 1,8 milyon yıl önce Gürcistan'a, ikincisinin ise 1,5 milyon yıl önce İsrail'e ulaştığını söyledi.
Yeni çalışma, Bar-Ilan Üniversitesi, Ono Academic College, Tulsa Üniversitesi ve İsrail Eski Eserler Kurumu'ndaki araştırmacılar tarafından yönetildi. Fosilin boyutu ve 'kemikleşme' seviyesinin bir kombinasyonu çocuğun ölüm yaşını hesaplamalarını sağladı.
Çalışmanın yazarları şu açıklamayı yaptı: "Levanten koridorundaki en eski büyük gövdeli hominin* kalıntılarını rapor ediyoruz . İsrail'in erken Pleistosen bölgesinden Ubeidiya'nın erken Pleistosen bölgesinden bir genç omur (UB 10749), fauna kalıntılarının yeniden analizi sırasında keşfedildi. Omur, ergenliğe erişmemiş bir bireye ait. UB 10749'un ölüm yaşının 6 ila 12 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz.”
*Hominin: Hominin terimi, mevcut Homo (insanlar) ve Pan (şempanzeler ve bonobolar) cinslerini içeren bir çatı ifade olarak kullanıyor. Tanım, goril cinslerini hariç tutuyor.
Bar-Ilan Üniversitesi'nden çalışma yazarı Dr. Alon Barash Ubeidiya sit alanının 1,5 milyon yıl öncesine tarihlendiğini söyledi.
Diğer taraftan, Dr. Barash ve diğer uzmanlara göre, Afrika'dan Avrasya'ya eski insan göçü tek seferlik bir olay değil, dalgalar halinde gerçekleşti. Uzmanlar, İsrail'de bulunan UB 10749 ile Gürcistan'ın Dmanisi arkeolojik alanında bulunan diğer erken kalıntılar arasındaki 'paleobiyolojik farklılıklar' nedeniyle bunu bildiklerini aktardı. Bu fiziksel farklılıklar, Ubeidiya ve Dmanisi'nin 200-300 bin yıl arayla Afrika'dan yolculuk yapan 'iki farklı hominin' popülasyonuna ev sahipliği yaptığını gösteriyor.
Ekip, Ubeidiya'daki insanların Gürcistan'da yaşayan kısa boylu homininlerden daha iri olduğunu söyledi. Dr. Barashi “Farklılıklar hem boyut hem de şekil arasında görülüyor. Dmanisi omurları daha küçüktür. Gürcistan'daki homininler ise yetişkinlikte yaklaşık 1,5 metre uzunluğa ve 45 kilo ağırlığa ulaşmışlardır” dedi.
Bu arada Ubeidiya'dan yeni incelenen omur, çok daha büyük bir insanı düşündürüyor, dedi.
Aslında genel yaş tahminini 6-12 yaşa kadar bu omur fosilinde kemikleşme olmamasından kaynaklanıyordu.
Öte yandan, Ubeidiya'daki son kazılar, Tulsa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Miriam Belmaker ve İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan Drş Omry Barzilai tarafından ABD Ulusal Bilim Vakfı hibesi kapsamında yeniden başlatıldı.
Proje, sitenin 1,5 milyon yıl öncesine tarihlenmesini iyileştirmek ve bölgenin paleoekolojisini ve paleoiklimini incelemek için yeni mutlak tarihleme yöntemleri kullandı.