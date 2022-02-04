İsrail'de 1,5 milyon yıllık insan omuru bulundu: İnsanlık tarihinin bilinmeyenleri ortaya çıktı

Çalışmanın yazarları şu açıklamayı yaptı: "Levanten koridorundaki en eski büyük gövdeli hominin* kalıntılarını rapor ediyoruz . İsrail'in erken Pleistosen bölgesinden Ubeidiya'nın erken Pleistosen bölgesinden bir genç omur (UB 10749), fauna kalıntılarının yeniden analizi sırasında keşfedildi. Omur, ergenliğe erişmemiş bir bireye ait. UB 10749'un ölüm yaşının 6 ila 12 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz.”

*Hominin: Hominin terimi, mevcut Homo (insanlar) ve Pan (şempanzeler ve bonobolar) cinslerini içeren bir çatı ifade olarak kullanıyor. Tanım, goril cinslerini hariç tutuyor.