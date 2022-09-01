İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında

Haberler - İHA - ntv.com.tr - AFP 01.09.2022 - 10:54
İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in güney kıyı ovasında 500 bin yıllık bir fil dişinin keşfedildiğini duyurdu.
Palaeoloxodon antiquus olarak bilinen bir file ait 2,6 metre uzunluğundaki ve 150 kilogram ağırlığındaki diş fosili inceleme altına alındı.
İsrail Eski Eserler Kurumu Tarih Öncesi Uzmanı Avi Levy, "Bu, Yakın Doğu'da tarih öncesi bir bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük tam fosil dişi" dedi.
Yetkililer, bulunan devasa fil türünün bölgede yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıktığını ve 50 bin yıl önce soyunun tükendiğini söyledi.
Palaeoloxodon antiquus, günümzde yaşayan Asya fili ile yakın akraba olarak kabul ediliyor. Pleistosen devrinin ortasından sonuna kadar yoğun bir şekilde Avrupa kıtasında yaşadığı düşünülüyor. Boyu beş metreyi ve toplam ağırlığı ise ortalama olarak 15 tonu buluyorduç