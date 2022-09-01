İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında

Bilim insanları, İsrail'in güneyindeki Revadim adlı yerleşim yerinde yarım milyon yıllık devasa bir fildişi orata çıkarıldı. 2,6 metre ve 150 kilogram ağırlığındaki dişin, 400 bin yıl önce soyu tükenen bir türe ait olduğu aktarıldı. Uzmanlar, yeni keşfin hayvan evrimine ilişkin çalışmalara ışık tutacağını açıkladı.

Haberler - İHA - ntv.com.tr - AFP 01.09.2022 - 10:54

İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında - 1

Eski Eserler Kurumu (IAA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in güney kıyı ovasında 500 bin yıllık bir fil dişinin keşfedildiğini duyurdu.

İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında - 2

Palaeoloxodon antiquus olarak bilinen bir file ait 2,6 metre uzunluğundaki ve 150 kilogram ağırlığındaki diş fosili inceleme altına alındı.

İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında - 3

İsrail Eski Eserler Kurumu Öncesi Uzmanı Avi Levy, "Bu, Yakın Doğu'da tarih öncesi bir bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük tam fosil dişi" dedi.

İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında - 4

Yetkililer, bulunan devasa fil türünün bölgede yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıktığını ve 50 bin yıl önce soyunun tükendiğini söyledi.

İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında - 5

PALAEOLOXODON ANTİQUUS HAKKINDA

Palaeoloxodon antiquus, günümzde yaşayan  Asya fili ile yakın akraba olarak kabul  ediliyor. Pleistosen devrinin ortasından sonuna kadar yoğun bir şekilde Avrupa kıtasında yaşadığı düşünülüyor. Boyu beş metreyi ve toplam ağırlığı ise ortalama olarak 15 tonu buluyorduç

İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında - 6
İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında - 7
İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında - 8
İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında - 9

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