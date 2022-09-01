İsrail'de 500 bin yıllık devasa fildişi bulundu: 2,6 metre uzunluğunda ve150 kilo ağırlığında

PALAEOLOXODON ANTİQUUS HAKKINDA

Palaeoloxodon antiquus, günümzde yaşayan Asya fili ile yakın akraba olarak kabul ediliyor. Pleistosen devrinin ortasından sonuna kadar yoğun bir şekilde Avrupa kıtasında yaşadığı düşünülüyor. Boyu beş metreyi ve toplam ağırlığı ise ortalama olarak 15 tonu buluyorduç