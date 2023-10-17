İsrail'de adli tıpın zamana karşı yarışı: Hamas saldırısı kurbanlarının yüzlercesinin kimliği tespit edilemedi
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor. Her iki taraf da ağır kayıpılar verirken, İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü yüzlerce ölünün kimliğinin hala tespit edilmediğini açıkladı.
İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Dr. Chen Kugel, Hamas’ın saldırılarının bir haftadan fazla bir süre geçmesine rağmen sivil kurbanlara ait olduğundan şüphelenilen 350'den fazla cesedin kimliğinin hala tespit edilemediğini söyledi.