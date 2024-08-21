İsrail'de askerlik karşıtı gösteri: Polisten sert müdahale

Gösteriye katılan Haredi Avraham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde tuvaletlerin cinsiyetlere göre ayrıldığını ancak İsrail ordusunda kadın-erkek tuvaletlerinin bir olduğunu, bunun amacının da "halkı Yahudilikten asimile etmek olduğunu" belirtti.