İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi talebiyle Batı Kudüs'te Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenledi.

Anadolu Ajansı 17.07.2020 - 01:30

İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 1
"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 2
Hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, "suç başbakanı" yazılı pankartlar açtı.
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 3
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) hapse" sloganları atıldı.
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 4
Göstericilerden bazıları, polis müdahalesi olmazsa geceyi Başbakanlık konutu yakınına kurmayı planladıkları çadırlarda geçireceklerini söyledi.
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 5
İsrail'de Covid-19 salgını nedeniyle giderek artan işsizlik ve hakkındaki yolsuzluk davası sebebiyle Netanyahu karşıtı gösterilerdeki artış dikkati çekiyor.
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 6
Netanyahu hükümetinin Covid-19 salgınından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle 11 Temmuz'da Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılmıştı.
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 7
Siyah Bayraklılar'ın öncülüğünde, 14 Temmuz'da yine binlerce kişinin katılımıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenlenmişti.
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 8
Gösterinin ardından bazı yolları trafiğe kapatan protestocularla polis arasında arbede yaşanmış, 50 kişi gözaltına alınmıştı.
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 9
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 10
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 11
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 12
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 13
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 14
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 15
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 16
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 17
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 18
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 19
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 20
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 21
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - 22

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