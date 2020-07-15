İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

Batı Kudüs'te binlerce kişi Başbakanlık konutu yakınında Netanyahu'yu protesto etti.

Reuters - Anadolu Ajansı 15.07.2020 - 03:42 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 04:02

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 1
İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden istifa emesi için Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 2

"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. 

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 3

Göstericiler, "suç başbakanı",  "diktatörlüğe hayır" yazılı pankartlar açarken, sık sık İsrail Başbakanı'nı istifaya çağıran sloganlar attı. 

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 4

Bazı protestocuların Netanyahu'yu yeni tip corona virüse (Covid-19) benzeten resimlerin yer aldığı tişörtler giydiği görüldü. 

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 5

2 GÖZALTI

Güvenlik güçlerinin koyduğu barikatları aşmaya çalışan göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 6
İsrail polisi, 2 göstericiyi gözaltına aldı.
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 7

Az sayıda Netanyahu taraftarı da yine Başbakanlık konutu yakınında destek gösterisi düzenledi. 

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 8

İsrail'de Covid-19 salgını sonrası giderek artan işsizlik ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu karşıtı gösterilerdeki artış dikkati çekiyor. 

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 9

Netanyahu hükümetinin Covid-19 salgınından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle 11 Temmuz'da Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye de binlerce kişi katılmıştı.

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 10

İsrail polisi, dün sabah 35 günü aşkın süredir Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenleyen Netanyahu karşıtlarına müdahale etmiş, göstericilere ait çadırları sökerken pankartları da indirmişti. 

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 11

Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbedede 6 kişi yaralanmıştı. 

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 12
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 13
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 14
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu - 15

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