İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

Reuters - Anadolu Ajansı 15.07.2020 - 03:42 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 04:02
"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.
Göstericiler, "suç başbakanı", "diktatörlüğe hayır" yazılı pankartlar açarken, sık sık İsrail Başbakanı'nı istifaya çağıran sloganlar attı.
Bazı protestocuların Netanyahu'yu yeni tip corona virüse (Covid-19) benzeten resimlerin yer aldığı tişörtler giydiği görüldü.
Az sayıda Netanyahu taraftarı da yine Başbakanlık konutu yakınında destek gösterisi düzenledi.
İsrail'de Covid-19 salgını sonrası giderek artan işsizlik ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu karşıtı gösterilerdeki artış dikkati çekiyor.
Netanyahu hükümetinin Covid-19 salgınından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle 11 Temmuz'da Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye de binlerce kişi katılmıştı.
İsrail polisi, dün sabah 35 günü aşkın süredir Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenleyen Netanyahu karşıtlarına müdahale etmiş, göstericilere ait çadırları sökerken pankartları da indirmişti.
Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbedede 6 kişi yaralanmıştı.