İsrail'de corona virüs salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin yeni tip corona virüste (Covid-19) ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.

Reuters - Anadolu Ajansı 29.06.2020 - 02:15

İsrail'de corona virüs salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı - 1
İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Corona virüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız" dedi.
İsrail'de corona virüs salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı - 2

Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak" ifadesini kullandı. 

İsrail'de corona virüs salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı - 3

Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu. 

İsrail'de corona virüs salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı - 4

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.

İsrail'de corona virüs salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı - 5

Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Covid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.

İsrail'de corona virüs salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı - 6
İsrail'de corona virüs salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı - 7
İsrail'de corona virüs salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı - 8

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