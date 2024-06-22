İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi?
ABD'li yetkililer, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Hizbullah'la geniş ölçekli bir savaşın yükünü kaldıramayabileceğinden endişeleniyor. En azından bazı Demir Kubbe bataryalarının etkisiz hale geleceğini belirten yetkililer, bu endişelerini Tel Aviv ile de paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Demir Kubbe, tarihinde ilk kez Hizbullah tarafından fırlatılan bir füze ile hasar almıştı. Geniş ölçekli bir saldırıda kayıpların artacağı tahmin ediliyor.
DEMİR KUBBE ENDİŞESİ
ABD'li yetkililer, İsrail ile Hizbullah arasında çıkabilecek topyekün bir savaşta çok övülen "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerinin ne kadar dayanacağı konusunda ciddi endişlere sahip.