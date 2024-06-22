İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi?

ABD'li yetkililer, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Hizbullah'la geniş ölçekli bir savaşın yükünü kaldıramayabileceğinden endişeleniyor. En azından bazı Demir Kubbe bataryalarının etkisiz hale geleceğini belirten yetkililer, bu endişelerini Tel Aviv ile de paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Demir Kubbe, tarihinde ilk kez Hizbullah tarafından fırlatılan bir füze ile hasar almıştı. Geniş ölçekli bir saldırıda kayıpların artacağı tahmin ediliyor.

İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi? - 1

DEMİR KUBBE ENDİŞESİ

ABD'li yetkililer, İsrail ile Hizbullah arasında çıkabilecek topyekün bir savaşta çok övülen "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerinin ne kadar dayanacağı konusunda ciddi endişlere sahip.

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İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi? - 2

ABD'li yetkililere göre, Demir Kubbe'nin Hizbullah'ın geniş füze ve insansız hava aracı cephaneliğine karşı savunmasız olabileceği yönündeki korkular, İsrail tarafını da sarmış durumda.

İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi? - 3

SALDIRIYA HAZIRLIK

İddiaya göre İsrailli yetkililer, olası bir saldırı ihtimaline hazırlık olarak kaynaklarını Gazze'nin güneyinden İsrail'in kuzeyine kaydırmayı planlıyor.

İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi? - 4

"DEMİR KUBBE ETKİSİZ KALACAK"

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, "En azından bazı" Demir Kubbe sitemlerinin "bozulacağını değerlendiriyoruz" dedi.

İsrailli bir yetkili, Hizbullah'ın hassas güdümlü silahlar kullanarak geniş çaplı bir saldırı düzenlemesi durumunda sistemin savunmasının zor olabileceğini söyledi.

İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi? - 5

İLK KEZ HASAR ALDI

Bu ayın başlarında Hizbullah, bir insansız hava aracının İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üste Demir Kubbe bataryasına çarptığını ve hasar verdiğini gösteren bir video yayınladı.

İsrail basını bunun sistemin başarılı bir şekilde vurulduğunun belgelenen ilk örneği olduğunu bildirdi.

İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi? - 6

"SAVAŞIN SONUÇLARI YIKICI OLUR"

Üst düzey ABD'li yetkili, İsrail ile Hizbullah arasında daha geniş bir savaşın sonuçlarının yıkıcı olabileceğini söyledi.

Hizbullah, Hamas'tan kat kat daha büyük, daha karmaşık ve daha yıkıcı bir füze ve insansız hava aracı cephaneliğine sahip.

İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi? - 7

İSRAİL LÜBNAN KONUSUNDA CİDDİ

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ortadoğu'ya yaptığı son ziyarette Arap mevkidaşına İsrail'in Lübnan'a saldırı düzenleme niyetinde olduğunu söyledi.

İsrail ordusu ise geçtiğimiz günlerde Lübnan'a yönelik operasyonel planın onaylandığını açıkladı.

İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi? - 8

İSRAİL'İN POTANSİYEL HEDEFLERİ

İsrailli yetkililer ABD'ye, saldırıdaki ana hedeflerinden birinin Hizbullah'ı geri püskürtmek, İsrail ile Lübnan arasında bir tampon bölge oluşturmak ve kuzeydeki evlerinden ayrılmak zorunda kalan on binlerce İsrailliyi geri döndürmek olacağını söyledi.

İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi? - 9

100 BİN KİŞİLİK KUVVET

Kongre Araştırma Servisi'ne göre Hizbullah'ın kara gücü de Hamas'ın kara gücünden daha büyük ve tahmini 40 bin ila 50 bin savaşçıya sahip.

Hizbullah lideri Nasrallah çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hizbullah savaşçılarının sayısının aslında 100 bini "çok aştığını" öne sürdü.

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