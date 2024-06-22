İsrail'de Demir Kubbe endişesi: Hizbullah'a karşı dayanabilecek mi?

100 BİN KİŞİLİK KUVVET

Kongre Araştırma Servisi'ne göre Hizbullah'ın kara gücü de Hamas'ın kara gücünden daha büyük ve tahmini 40 bin ila 50 bin savaşçıya sahip.

Hizbullah lideri Nasrallah çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hizbullah savaşçılarının sayısının aslında 100 bini "çok aştığını" öne sürdü.