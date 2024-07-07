İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor
Hamas'ın 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı Operasyonu"nun dokuzuncu ayında sokaklara dökülen İsrailliler, Netanyahu hükümetini protesto ediyor. Rehinelerin geri getirilmesi ve erken seçim talepleriyle ana yolları bloke eden göstericiler, bakanlar ve milletvekillerinin evlerinin önünde de eylem yaptı. İsrail polisi, protestolara müdahale etti.
İsrailliler Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı Operasyonu"nun dokuzuncu ayında sokaklara döküldü.
Protestocular, Gazze'deki rehinelerin geri getirilmesi ve erken seçim talepleriyle ülke genelindeki ana yolları kapattı.
Hayatını kaybeden İsrailliler için anma törenleri düzenlendi.