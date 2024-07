İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor

Gazze sınırına yakın Kibbutz Or Haner'de 7 Ekim saldırısında ölen her kişi için siyah bir balon ve Gazze'de hala tutulan her rehine için sarı bir balon astılar.

Protestoların başkent Tel Aviv 'de ve Kudüs'te kitlesel gösterilerle doruğa ulaşması bekleniyor.