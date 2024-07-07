İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor

Hamas'ın 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı Operasyonu"nun dokuzuncu ayında sokaklara dökülen İsrailliler, Netanyahu hükümetini protesto ediyor. Rehinelerin geri getirilmesi ve erken seçim talepleriyle ana yolları bloke eden göstericiler, bakanlar ve milletvekillerinin evlerinin önünde de eylem yaptı. İsrail polisi, protestolara müdahale etti.

İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor - 1

İsrailliler Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı Operasyonu"nun dokuzuncu ayında sokaklara döküldü.

Protestocular, Gazze'deki rehinelerin geri getirilmesi ve erken seçim talepleriyle ülke genelindeki ana yolları kapattı.

Hayatını kaybeden İsrailliler için anma törenleri düzenlendi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor - 2

İsrail medyasına göre protestolar, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırı saatine denk gelen sabah 6:29'da başladı.

Göstericiler, trafiğin yoğun olduğu saatlerde önemli kavşakları bloke etti.

İsrailli rehinelerin fotoğraflarının da yer aldığı protestolarda Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine tepki vardı.

İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor - 3

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre hükümet karşıtı göstericiler, yüzlerce araçtan oluşan protesto konvoylarıyla şehir merkezinden geçti.

Megafonlu ve pankartlı küçük gruplar da bazı bakanların ve koalisyon milletvekillerinin evlerinin önünde protesto gösterileri düzenledi.

İsrail polisi, eylemlere müdahale etti.

İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor - 4

Gazze sınırına yakın Kibbutz Or Haner'de 7 Ekim saldırısında ölen her kişi için siyah bir balon ve Gazze'de hala tutulan her rehine için sarı bir balon astılar.

Protestoların başkent Tel Aviv 'de ve Kudüs'te kitlesel gösterilerle doruğa ulaşması bekleniyor.

İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor - 5

Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e tüm dünyayı şoke eden "Aksa Tufanı Operasyonu"  düzenlemişti.

Filistin halkına ve topraklarına yönelik on yıllardır süren baskı ve işgal politikalarına karşı başlatılan saldırılarda yaklaşık bin 200 İsrailli hayatını kaybetmiş, 250'den fazla kişi rehin alınmıştı.

İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor - 6

İsrail ordusu ise buna karşılık Gazze Şeridi'ni bombardıman altına aldı.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 38 bin Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor - 7

Öte yandan Gazze'ye yardımların girmesini engelleyen İsrail güçleri ve yerleşimciler, şiddetli seviyede açlık ve susuzluk yaşanmasına yol açtı.

Filistinli çocuklardan bazıları açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'de "Direniş Günü": Erken seçim isteyen göstericiler Netanyahu hükümetini protesto ediyor - 8
DAHA FAZLA GÖSTER