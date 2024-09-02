İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı

İsrail'de rehine ölümleri ve başarısız ateşkes görümeleri nedeniyle öfkeli halk sokaklara döküldü. Hükümet, günlük hayatı büyük sekteye uğratan genel grevle mücadele etmeye çabalıyor. Grev yerel saatler sabah 06.00'da başlarken protestocular yolları kapattı. İsrail ordusunun dün Gazze’de 6 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamasının ardından işçi sendikası Histadrut, ülke genelinde genel grev çağrısı yapmıştı.

İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı - 1

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de protestocular bir çok işlek caddeyi trafiğe kapattı.

Göstericiler, hükümetin Gazze'deki savaşta uyguladığı tutumları eleştirirken aynı zamanda Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılmasını talep ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı - 2

İSRAİL'DE GREV DAMGASI

Ülkenin en güçlü işçi sendikalarından biri olan Histadrut, yerel saatle bu sabah saat 6'da başlayan bir günlük grev duyurdu.

Hükümet ve belediye ofislerinin yanı sıra okullar ve birçok özel işletme de grev kapsamında kapandı.

İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı - 3

HAVAYOLU TRAFİĞİ DE ETKİLENDİ

Başkent Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00’de greve gidildi.

Uçuşların askıya alındığı havalimanında aksamalar yaşanıyor. Bagaj taşıma bantlarının çalışmadığı havalimanında çok sayıda yolcu uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı - 4

HÜKÜMET MAHKEMEYE BAŞVURDU

İsrail hükümeti ise ülkenin en büyük sendikalarından Histadrut’un çağrısı ile iş yerlerini, okulları ve ulaşım sektörünü etkileyen genel grevin iptali için mahkemeye başvurmuştu.

İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı - 5

GREV BU AKŞAM SONA ERECEK

Histadrut Başkanı Arnon Bar David, yarın sabah 06.00’da sona ermesi planlanan genel grevin bugün 18.00’de sona ereceğini açıkladı.

İsrail basını, Tel Aviv’den ABD’ye gerçekleştirilen 7 uçuşa izin verildiğini ancak diğer planlanan uçuşların grev engeline takıldığını duyurdu.

İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı - 6

İSRAİLLİLER REHİNELERİ İSTİYOR

Hamas’ın elindeki altı rehinenin daha cesedine ulaşılmasının ardından İsrail’de dün on binlerce kişi sokaklara döküldü.

Başta Tel Aviv ve Kudüs olmak üzere büyük kentlerde protesto gösterileri düzenlendi.

İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı - 7

Göstericiler, hükümete, rehineleri geri getirmek için bir an önce anlaşma sağlaması çağrısı yaptı.

İsrail medyasına göre muhalefet lideri Yair Lapid de göstericiler arasındaydı.

İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER