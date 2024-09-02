İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı

İSRAİL'DE GREV DAMGASI

Ülkenin en güçlü işçi sendikalarından biri olan Histadrut, yerel saatle bu sabah saat 6'da başlayan bir günlük grev duyurdu.

Hükümet ve belediye ofislerinin yanı sıra okullar ve birçok özel işletme de grev kapsamında kapandı.