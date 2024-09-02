İsrail'de genel grev: Öfkeli halk sokaklara döküldü, yollar trafiğe kapatıldı
İsrail'de rehine ölümleri ve başarısız ateşkes görümeleri nedeniyle öfkeli halk sokaklara döküldü. Hükümet, günlük hayatı büyük sekteye uğratan genel grevle mücadele etmeye çabalıyor. Grev yerel saatler sabah 06.00'da başlarken protestocular yolları kapattı. İsrail ordusunun dün Gazze’de 6 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamasının ardından işçi sendikası Histadrut, ülke genelinde genel grev çağrısı yapmıştı.
YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de protestocular bir çok işlek caddeyi trafiğe kapattı.
Göstericiler, hükümetin Gazze'deki savaşta uyguladığı tutumları eleştirirken aynı zamanda Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılmasını talep ediyor.