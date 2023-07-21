İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine karşı protestolar devam ediyor. Tel Aviv’de, yargı düzenlemesine karşı çıkan göstericiler, ellerinde İsrail bayraklarıyla kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı. Gösteriye müdahale eden İsrail polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı.
Netanyahu, akşam saatlerinde tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Yüksek Mahkeme'nin hükümetin üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını savundu.
Hükümetin yargı düzenlemesiyle "güçler ayrımı arasındaki dengesizliği düzeltmek istediğini" dile getiren Netanyahu, "İsrail bir demokrasi ülkesi olarak kalacak, Yahudi şeriatına göre yönetilmeyecek, insan haklarını koruyacak. Bu yasa tasarısı demokrasiyi güçlendirecek." dedi.