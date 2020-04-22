İsrail'de karantinayı fırsat bilen kızıl tilkiler sokaklara yerleşti

BİNLERCE YILDIR BÖLGEDE YAŞIYORLAR

Kızıl tilkiler yoğun kentsel alanlarda çok nadir görülüyor ve binlerce yıldır bölgede yaşadıkları belirtiliyor. Yahudilerin kutsal kitaplarında da bölgedeki tilkiler hakkında bir gönderme yer alıyor. Milattan önce 586 yılında derlendiği düşünülen ve Peygamber Yeremya tarafından yazılan Ağıtlar Kitabı’nda, Kudüs'teki Yahudi tapınağı alanı ıssız olarak nitelendirilerek, “Kızıl tilkiler sincise dolaşıyor” ifadeleri kullanılıyor.