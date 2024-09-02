İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti
İsrail sokakları bir kez daha karıştı. On binlerce kişi rehinelerin geri dönmesi için Gazze'de ateşkes talep etti. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar gece boyunca devam etti.
İsrail'de protestoların fitilini Gazze Şeridi'nin güneyinde 2'si kadın 6 rehinenin cansız bedenine ulaşılması ateşledi.
İsrail'in yüzbinlerce işçiyi temsil eden en büyük sendikası, hükümet üzerinde baskıyı artırmak için genel grev çağrısı yaptı.