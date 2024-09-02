İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti

İsrail sokakları bir kez daha karıştı. On binlerce kişi rehinelerin geri dönmesi için Gazze'de ateşkes talep etti. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar gece boyunca devam etti.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 1

İsrail'de protestoların fitilini Gazze Şeridi'nin güneyinde 2'si kadın 6 rehinenin cansız bedenine ulaşılması ateşledi.

İsrail'in yüzbinlerce işçiyi temsil eden en büyük sendikası, hükümet üzerinde baskıyı artırmak için genel grev çağrısı yaptı.

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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 2

Sendika lideri Arnon Bar-David, "Anlaşma her şeyden daha önemli. Ancak biz bir anlaşma yerine ceset torbası alıyoruz." dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başsavcıya mektup yazarak greve karşı tedbir kararı alınmasını istedi.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 3

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler de taşıdı.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 4

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

Burada düzenlenen gösterinin ardından gruplar, kentin ana yollarına yöneldi. Demir bariyerlerin arkasında konuşlanan İsrail polisi, göstericilerin geçişini engellemeye çalıştı. Taraflar arasında birçok noktada arbede yaşandı.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 5

Polis bariyerlerini farklı rotalardan ilerleyerek aşan göstericiler, kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı. Göstericiler, otoyolda birçok noktada ateş yaktı, birden fazla kez havai fişek fırlattı.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 6

İsrail polisi, atlı birlikler ve ses bombasıyla göstericilere müdahale etti. Göstericilerle arbede yaşayan İsrail polisi, Tel Aviv'de 15 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 7

İSRAİLLİ ESİRLERE AİT 6 CESET BULUNDU

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 8

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu iddia ederek, anlaşma olmamasındaki suçu Hamas'a atmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 9

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 10

Öte yandan, İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 11
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 12
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 13
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 14
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 15
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 16
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 17
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 18
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 19
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 20
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 21
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 22
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 23
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 24
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 25
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti - 26
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