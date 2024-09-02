İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri: On binlerce kişi ateşkes talep etti

Sendika lideri Arnon Bar-David, "Anlaşma her şeyden daha önemli. Ancak biz bir anlaşma yerine ceset torbası alıyoruz." dedi.



İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başsavcıya mektup yazarak greve karşı tedbir kararı alınmasını istedi.