İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler

İsrailliler, hükümetin yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için Batı Kudüs’te gösteri düzenledi.
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Anadolu Ajansı 22.07.2020 - 06:24
İsrailliler, hükümetin yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için Batı Kudüs’te gösteri düzenledi.
Başbakanlık konutu önünde toplanan göstericilere müdahale eden İsrail güvenlik güçleri, bazı eylemcileri gözaltına aldı.
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