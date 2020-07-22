İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler

İsrailliler, hükümetin yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için Batı Kudüs’te gösteri düzenledi.

Anadolu Ajansı 22.07.2020 - 06:24

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 1
İsrailliler, hükümetin yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için Batı Kudüs’te gösteri düzenledi.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 2
Başbakanlık konutu önünde toplanan göstericilere müdahale eden İsrail güvenlik güçleri, bazı eylemcileri gözaltına aldı.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 3
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 4
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 5
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 6
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 7
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 8
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 9
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 10
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 11
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 12
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 13
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 14
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 15
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 16
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 17
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler - 18

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