İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor

İsrailliler, hem yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle hem de hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv ve Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Anadolu Ajansı 18.07.2020 - 22:56

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 1
Covid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 2
Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu ve Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 3
Bazı protestocuların "suç başbakanı" yazılı maskeler taktıkları gösteride, Netanyahu istifaya davet edildi.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 4

Batı Kudüs'teki gösteride protestocular polis barikatlarını aşarak Başbakanlık konutunun önüne kadar ulaşmayı başardı.

Göstericiler düdük ve ıslıkla Netanyahu'yu protesto etti.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 5
İsrail güvenlik güçleri, gösteriye müdahale etti.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 6
İsrail'de, Covid-19 salgını nedeniyle işsizlik oranının yüzde 21'e çıkması ve hakkındaki yolsuzluk davası sebebiyle Netanyahu karşıtı gösterilerde artış dikkati çekiyor.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 7
Netanyahu hükümetinin salgından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle 11 Temmuz'da Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılmıştı.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 8
Siyah Bayraklılar'ın öncülüğünde, 14 Temmuz'da yine binlerce kişinin katılımıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenlenmişti.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 9
Gösterinin ardından bazı yolları trafiğe kapatan protestocularla polis arasında arbede yaşanmış, 50 kişi gözaltına alınmıştı.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 10
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 11
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 12
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 13
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 14
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 15
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 16
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 17
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 18
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 19
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 20
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 21
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 22
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 23
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor - 24

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