İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor

Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsiziliğin yüzde 20'yi aştığı İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya karşı düzenlenen sokak gösterileri tüm hızıyla sürüyor.

Başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde göstericiler, Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü.