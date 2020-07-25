İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Anadolu Ajansı 25.07.2020 - 23:52

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor - 1
Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsiziliğin yüzde 20'yi aştığı İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya karşı düzenlenen sokak gösterileri tüm hızıyla sürüyor.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor - 2
Başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde göstericiler, Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor - 3
"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteride sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı atıldı.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor - 4
Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor - 5
Siyah ve kırmızı renkli bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları, İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydi.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor - 6
Az sayıda Netanyahu taraftarı da yine Başbakanlık konutu önünde İsrail Başbakanı'na destek vermek için gösteri düzenledi.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor - 7
Polis, gerginlik yaşanmaması için iki grup arasına barikat kurdu.

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