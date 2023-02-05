İsrail'de on binler Netanyahu'nun "yargı reformu"na karşı sokakta

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv ve diğer kentlerde toplandı.
İsrail'deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektörleri gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine on binlerce kişi meydanlara indi.
İsrail polisi, gösterilerin odak noktası Tel Aviv'deki meydanlara çıkan yolları gün içinde trafiğe kapattı ve çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Tel Aviv kent merkezindeki Eliezer Kaplan Caddesi'nde toplanan her yaştan binlerce gösterici İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, "diktatörlüğe hayır" ve "demokrasi" sloganları attı. Kurulan sahnelerde eski siyasetçiler, sanatçılar ve önde gelen isimler söz aldı.
İsrail basınına göre, Tel Aviv'deki gösterilere yaklaşık 50 bin kişi katıldı.
Tel Aviv'deki gösteriler sırasında İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgalini protesto eden bir grup da Filistin bayrakları ve "Başka bir ulusu işgal eden bir ulus asla özgür olamaz." yazılı pankart taşıdı.
Bir grup gösterici Tel Aviv'deki ana yolu bir kaç kere farklı noktalardan kapatmaya çalıştı. İsrail polisi, göstericileri güç kullanarak yoldan çıkardı. Polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Tel Aviv'in dışında kuzeydeki Hayfa'da da İsrail basınına göre yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı gösteriler gerçekleştirildi. Göstericiler, "Ne yağmur ne soğuk bu protestoyu durduramaz" şeklinde sloganlar attı.
Gösterilere Hayfa'da katılan ana muhalefet lideri Gelecek Var Partisi Başkanı Yair Lapid yaptığı konuşmada, göstericilerin ülkesini kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Sokaklarda, Meclis'te, mahkemelerde mücadele edeceğiz. Ülkemizi kurtaracağız çünkü demokratik olmayan bir ülkede yaşamak istemiyoruz." dedi.
Aynı şekilde, Kudüs ve diğer kentlerde de eş zamanlı protestolar yapıldı.