İsrail'de protestolar 15. haftada

İsrail'de Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı gösteriler 15. haftasında. Netanyahu'nun erteleme kararına karşın, binlerce İsrailli başkent Tel Aviv ve birçok kentte yine sokaklardaydı.

İsrail'de protestolar 15. haftada - 1

İsrail'de Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümete karşı gösteriler haftalardır sürüyor.

Hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlayan gösteriler, Netanyahu'nun geri adım atmasına rağmen devam ediyor.

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İsrail'de protestolar 15. haftada - 2

Yargı reformunun tamamen iptal edilmesini isteyen binlerce kişi bir kez daha ülke genelinde sokağa çıktı.

İsrail'de protestolar 15. haftada - 3

Başkent Tel Aviv'de on binlerce protestocu, kent merkezindeki Kaplan Caddesi'nde bir araya geldi.

İsrail bayrakları taşıyan kalabalık Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı..

Başbakan Netanyahu için açılan "Suç bakanı" pankartıysa dikkat çekti.

İsrail'de protestolar 15. haftada - 4

Protestocular, kent çevresindeki bir otoyolu da trafiğe kapatmaya çalıştı. Polis, göstericilere biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.

İsrail'de protestolar 15. haftada - 5

5 Ocak'ta duyurulan düzenleme, yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandırıyor ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngörüyor.

Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Reformun, ülke demokrasisine darbe vuracağına dikkat çeken on binlerce kişi, 15 haftadır ülke çapındaki gösterilerini sürdürüyor.

İsrail'de protestolar 15. haftada - 6
İsrail'de protestolar 15. haftada - 7
İsrail'de protestolar 15. haftada - 8
İsrail'de protestolar 15. haftada - 9
İsrail'de protestolar 15. haftada - 10
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